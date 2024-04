Einbrecher scheitern an Lagerraum in Wittislingen

Unbekannte wollen in einen Lagerraum in Wittislingen eindringen, schaffen es aber nicht. Die Polizei sucht trotzdem Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Lagerraum in der Ziertheimer Straße in Wittislingen einzudringen. Nachdem das Unterfangen scheiterte, verließen die Unbekannten ohne Beute gemacht zu haben unerkannt den Tatort. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 50 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)