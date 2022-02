Ziertheim

vor 52 Min.

Ein Ziertheimer sorgt für Gesundheit am Arbeitsplatz

Plus Mit Mitte 20 gründet Andreas Mendel aus Ziertheim sein eigenes Unternehmen für Gesundheitsförderung. Zehn Jahre später hat er 400 Firmenkunden gesammelt. Sein Erfolgsrezept.

Von Jonathan Mayer

Alles fängt an mit einer Kaffeepause: Für Andreas Mendel ist es das dritte Semester an der Uni Bayreuth, 2011, mitten in der Prüfungsphase. Ein Kommilitone spricht den Ziertheimer an, sie reden über die Weihnachtsfeiertage und den Rettungsdienst. Harald Schubert, der Kommilitone, muss wieder mal einspringen, weil ein Kollege wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben ist. Und wie man sich das bei Gesundheitsökonomie-Studenten schon denken kann, überlegen die beiden: Es bräuchte ein Angebot, mit dem Betriebe die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen können. Aber flexibel, nicht an starre Trainingszeiten gebunden und so, dass man es von überall aus wahrnehmen kann. Aus dieser Idee, so viel sei schon verraten, entwickelte sich ein Unternehmen, das zehn Jahre später 25 Mitarbeiter an vier Standorten hat und über 400 Firmen versorgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen