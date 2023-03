Ziertheim-Reistingen

So viel soll die Innensanierung der Reistinger Kirche kosten

Plus Pfarrer Alois Lehmer informiert über die voraussichtlichen Gesamtkosten der Sanierung. So werden die Arbeiten finanziert.

Von Horst von Weitershausen

Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 die Außensanierung der Kirche St. Vitus in Reistingen durchgeführt wurde, werde jetzt die Innensanierung des Gotteshauses durchgeführt, berichtet Ziertheims Bürgermeister Thomas Baumann. Im Innenraum der Kirche löst sich Putz, das Deckengemälde soll saniert werden. Allein für Elektroinstallationen stehen 75.000 Euro an Investitionen an. Zur Finanzierung der Sanierung sei ein Antrag auf einen gemeindlichen Zuschuss eingegangen, der laut Mitteilung des Bürgermeisters in der Ratssitzung am Donnerstag vom Gremium erörtert und diskutiert wurde. Dabei sei nach Vorlage der gesamten Sanierungskosten durch Pfarrer Alois Lehmer über rund 400.000 Euro vom Ratsgremium einstimmig beschlossen worden, dass die Gemeinde acht Prozent beisteuern werde. Das mache einen Zuschussbetrag in Höhe von rund 32.000 Euro aus.

