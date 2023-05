In Zöschingen wird die Ortsdurchfahrt saniert – Umleitung ist eingerichtet

Ab Montag, 8. Mai, starten die Bauarbeiten an der Heidenheimer Straße, die bis Ende des Jahres dauern. Was dort nun gemacht wird und wie die Umleitung verläuft.

Ab Montagmorgen rücken in Zöschingen Bagger und Fräse an: Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt im Zuge der Kreisstraße DLG starten. Der erste Bauabschnitt reicht von der Einmündung Eichstraße und endet in der Heidenheimer Straße 10. Auf und unter der Straße passiert einiges. Die Glasfaserleerrohre der Telekom werden verlegt, und die EnBW ODR AG wird die Stromversorgung von den Dachständern unter die Erde bringen. Auch die Wasserleitungen werden erneuert und nach Absprache mit den Anliegern gegebenenfalls die Hausanschlüsse saniert. Die Straßenmasten werden erneuert und die Technik dafür verlegt. Danach wird neu geteert und der Gehweg gepflastert.

Ortsdurchfahrt in Zöschingen wird auf 1420 Meter saniert

Dauern sollten diese Arbeiten bis Ende des Jahres, berichtet Bürgermeister Tobias Steinwinter. "Nach der Winterpause geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter", erklärt er. Dieser reicht vom Rathaus bis zum Ortseingang am Kreisverkehr. In diesem Bereich hätten sich mehr Anwohnerinnen und Anwohner dazu entschieden, sich an das neue Nahwärmenetz anschließen zu lassen. Von Herbst bis Winter wird in der Forststraße parallel zum ersten Bauabschnitt das Rohrleitnetz dafür verlegt, sodass das Nahwärmenetz nach der Sanierung der kompletten Ortsdurchfahrt abgeschlossen ist. Danach werden entlang der Straße Staudenbeete und Bäume gepflanzt. "Damit das Ortsbild grüner und freundlicher wirkt", sagt Steinwinter.

Die Gesamtlänge der Ortsdurchfahrt beträgt etwa 1,4 Kilometer. Die Kosten für die Bauarbeiten liegen bei 3,7 Millionen Euro. Zöschingen zahlt einen Anteil von 1,27 Millionen Euro, den Rest finanzieren der Landkreis Dillingen und der Freistaat Bayern.

Baustelle Heidenheimer Straße in Zöschingen: So verläuft die Umleitung

Die Fräse wird am Montag den Asphalt auf der Heidenheimer Straße abtragen, danach finden die Bauarbeiten in Abschnitten von jeweils 20 bis 30 Metern statt. Die Umleitung während den Bauarbeiten ist ausgeschildert und verläuft über die Eichstraße, Schulstraße, Gartenstraße und Kapellenstraße. Der großräumige Verkehr wird über Fleinheim, Dischingen, Ballmertshofen nach Zöschingen sowie in umgekehrter Richtung geleitet.

Die Bauarbeiten stellen die Anwohnerinnen und Anwohner vor Probleme. Neben dem Baulärm vor der Haustüre wird es schwierig, mit dem Auto zu seinem Grundstück zu kommen. Bürgermeister Steinwinter sagt: "Wir schauen, dass alle auf ihre Grundstücke durch den geschotterten Bereich der Baustelle fahren können. Aber es kann auch Tage geben, an denen sie außerhalb parken müssen." Die Müllabfuhr kommt ebenfalls nicht durch die Baustelle. Deswegen sind drei Sammelstellen für die Mülltonnen eingerichtet (siehe Karte).

Baustelle: Auf der Umleitung bei Zöschingen gilt beidseitiges Parkverbot

In der Heidenheimer Straße entfällt eine Bushaltestelle, die ebenfalls erneuert wird. Während der Bauarbeiten wird diese in die Eichstraße verlegt. Und da dadurch der Busverkehr ebenfalls die Baustelle umfahren muss, gilt auf der Umleitungsstrecke ein beidseitiges Parkverbot.

Ein Mammutprojekt für den kleinen Ort, wofür lange geplant wurde: "Natürlich ist es schön, wenn ein solches Projekt anläuft", sagt der Bürgermeister. Zwar werde es wahrscheinlich während den Bauarbeiten immer wieder zu Problemen für die Bürgerinnen und Bürger kommen, doch man versuche diese zu lösen. Er plädiere auf die Solidarität der Anwohnenden. Steinwinter fügt hinzu: "Man muss es auch so sehen, wenn das durchgestanden ist, dann haben wir hoffentlich wieder 50 Jahre Ruhe. So lange mussten wir davor nichts an der Straße machen. Wenn man es auf die Jahre sieht, kann man es gut verkraften, also hoffe ich."