Kleintransporter gegen Motorrad: Unfall bei Zöschingen

Der Fahrer eines Transporters wollte umdrehen. Dabei übersah er einen jungen Motorradfahrer.

Der Fahrer eines Kleintransporters wollte am Montag an der Kreisstraße DLG 6 bei Zöschingen rückwärts in einem Feldweg umdrehen. Dabei übersah dabei der 40-jährige Fahrer einen nachfolgenden 18-jährigen Leichtkraftradfahrer.

Schaden am Motorrad

Dieser stürzte bei dem Ausweichmanöver, blieb aber laut Polizeibericht unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. (AZ)

