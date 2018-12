12:15 Uhr

18-Jährige weicht Katze aus: Auto kracht gegen Baum

In Rain hat sich ein Unfall ereignet. Die Fahrerin wurde verletzt.

Eine junge Frau ist mit ihrem Auto am Sonntag in Rain einer Katze ausgewichten – und an einem Baum gelandet. Der Unfall passierte der Polizei zufolge gegen 14 Uhr. Die 18-Jährige war in der Unterpeichinger Straße stadteinwärts unterwegs. Als die die Fahrerin dem Tier, das auf die Straße lief, auswich, geriet sie nach links von Straße ab und prallte gegen den Baum.

Die Donauwörtherin zog sich diverse Prellungen und ein Halswirbelsäulentrauma zu. Die Frau begab sich selbst in ärztliche Behandlung. An dem älteren Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Baum kam mit einem kleinen Schaden an der Rinde davon. (dz)

