vor 23 Min.

750 Euro für den Mertinger Kulturkreis

Wichtiger Bestandteil des örtlichen Lebens

Über eine Spende in Höhe von 750 Euro darf sich der Kulturkreis Mertingen freuen. Alexander Gruber, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Mertingen, übergab jetzt den symbolischen Scheck an Ulrike Hampp-Weigand, die Vereinsvorsitzende des Kulturkreises. „Wir sind sehr froh, den Kulturkreis auch heuer finanziell unterstützen zu dürfen“, erklärt Gruber.

Auch Bürgermeister Veit Meggle freut sich: „Der Mertinger Kulturkreis ist ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem Ort und lockt renommierte Musiker und Kulturinteressierte aus Nah und Fern in unsere Gemeinde.“ Seit Jahren schon hat sich die hochkarätige Klassik-Reihe dank des ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde etabliert und macht vor allem durch die virtuosen Künstler von sich reden, die dort regelmäßig gastieren.

Mit der Spende will Hampp-Weigand auch weiter hochklassige Konzerte veranstalten und ist in der Corona-Krise mehr als dankbar für die Unterstützung. (weda)

