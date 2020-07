vor 32 Min.

79-jährige Frau stürzt und stirbt an den Folgen

Die Frau starb am Mittwoch im Augsburger Zentralklinikum.

Die Seniorin ist allein in der Michael-Imhof-Straße unterwegs. Sie fällt und bricht sich den Oberschenkel. Siebter tödlicher Verkehrsunfall heuer im Landkreis.

Eine 79-Frau ist infolge eines Sturzes in Donauwörth, der sich bereits vor einer Woche ereignet hat, gestorben. Das berichtet die Polizei, der der Vorfall erst jetzt bekannt wurde.

Am Nachmittag des 17. Juli war die Rentnerin nach Auskunft der Beamten um 14.40 Uhr in der Michael-Imhof-Straße alleine zu Fuß auf dem Gehweg vor einem Mehrparteienhaus unterwegs. Die Seniorin fiel dabei so unglücklich, dass sie sich eine linksseitige Oberschenkelfraktur zuzog.

Die Frau stirbt im Augsburger Klinikum

Im Nachgang der Operation starb die Frau am Mittwoch im Augsburger Universitätsklinikum. Da von ärztlicher Seite ein kausaler Zusammenhang des Todesfalles mit dem Sturz bescheinigt wurde, erfolgte eine Information der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth.

Die Gesetzeshüter führten eine nachträgliche Unfallaufnahme durch und befragten dabei unter anderem mehrere Zeugen. Der Hergang selbst blieb jedoch allem Anschein nach unbeobachtet. Fremdverschulden oder bauliche Mängel an der Verkehrsfläche sind im Ergebnis auszuschließen.

Mit dem aktuellen Fall ereigneten sich heuer im Landkreis Donau-Ries bislang sieben tödliche Verkehrsunfälle: zwei im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth, vier im Zuständigkeitsbereich der PI Nördlingen und einer im Zuständigkeitsbereich der PI Rain. Dabei starben drei Autoinsassen, zwei Krad-Fahrer und zwei Fußgänger.

