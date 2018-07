vor 10 Min.

Abschied von Kaplan Sanoj

Der beliebte Seelsorger hat in zwei Jahren die Herzen der Menschen gewonnen

Am Ende einer Eucharistiefeier in der Stadtpfarrkirche St. Johannes wurde Kaplan Sanoj verabschiedet, der zwei Jahre als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Rain tätig war und ab September eine Kaplanstelle in Nordendorf antreten wird. Stadtpfarrer Jörg Biercher dankte Sanoj für dessen große Hilfe und Unterstützung. „Deine freundliche Ausstrahlung hat die Herzen der Menschen geöffnet“, sagte er. Bewundernswert sei, wie gut Sanoj die deutsche Sprache beherrsche und dass er immer gut gelaunt sei. „Du bist mit Offenheit an neue Herausforderungen herangegangen, hast Eucharistie gefeiert, gepredigt, die Hauskommunion gebracht, Kinder getauft, den Menschen beigestanden, Seelsorgsgespräche geführt und dich im Dienstgespräch mit Rat und Tat eingebracht“, erklärte er.

Demnächst fahre er mit Ministranten nach Rom. Die große Beliebtheit des Kaplans zeigte sich in lang anhaltendem Beifall sowie beim Sektempfang im Pfarrgarten. (ma)

