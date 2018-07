22:44 Uhr

Alkoholisierter Mann verursacht Unfall

Ein 38-Jähriger Mertinger ist am Freitagnachmittag ungebremst in das Fahrzeug eines 58-jährigen Daitingers gefahren.

Ein 38-Jähriger Mertinger ist am Freitagnachmittag ungebremst in das Fahrzeug eines 58-jährigen Daitingers gefahren. Der Mann aus dem nördlichen Landkreis wollte die Kreuzung an der Westspange vom Kaufland in Richtung Krankenhaus gegen 17.10 Uhr bei Grünlicht überqueren. Plötzlich fuhr der Mertinger aus der Sallinger Straße trotz Rot in die Kreuzung ein. Dabei gefährderte er auch eine 37-jährige Donauwörtherin, deren Fahrzeug er nur knapp verfehlte. Sie wollte aus der Neudegger Allee in Richtung Sallinger Straße nach links abbiegen. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme beim Mertinger Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt. Den Mertinger erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (dz)

