Anerkennung für Walter Ernst und Ernst Schieck

Die beiden erhalten das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten. Landrat Rößle nennt die Verdienste des Erlingshofeners und des Nördlingers.

Mit Walter Ernst aus Erlingshofen und Ernst Schieck aus Nördlingen hat Landrat Stefan Rößle zwei Landkreisbürger mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet, die sich über lange Zeit hinweg ehrenamtlich engagiert haben. Das Ehrenzeichen erhalten Personen, die sich mindestens 15 Jahre lang durch aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zwecken Verdienste erworben haben.

Ernst war Gründungsmitglied des Vereins „Glühwürmchen“ und ist seit 2002 als Kassier des Vereins tätig. Zusätzlich fungiert er seit 2012 als Zweiter Vorsitzender. Ernst war es auch, der den Anstoß für die Glühwürmchen-Stiftung gab. Derzeit werden rund 100 Familien von den Glühwürmchen unterstützt.

Immer ein offener Blick

„Herr Ernst ist mit hohem persönlichen Engagement in unzähligen Aktionen für die Belange der Unterprivilegierten unserer Gesellschaft aktiv“, sagte Landrat Rößle in seiner Laudatio. Er habe in den vielen Jahren seines Wirkens zahllose Stunden in direktem Kontakt mit schwer belasteten Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern verbracht und immer einen offenen, freundlichen Blick für ihre Nöte und Belastungen gezeigt.

Schieck war 21 Jahre lang Vorsitzender des Rieser Bauernmuseums- und Mühlenvereins. Im Rahmen dieser Tätigkeit initiierte er verschiedene Projekte. Unter anderem den Flur- und Dorflehrpfad Maihingen und trat für den Erhalt des Vogelbaueranwesens in Balgheim sowie des Zehentstadels in Heroldingen ein.

Eine „Mammutleistung“

Eine „Mammutleistung“ Schiecks nannte der Landrat die alljährliche Organisation des Kartoffelfestes im Museum KulturLand Ries in Maihingen (früher Bauernmuseum), das inzwischen Kultcharakter habe und tausende Besucher anlocke. Zudem habe Schieck in hohem Maße zur Erhaltung und Pflege kulturhistorischer Werte im Ries beigetragen.

Rößle bezeichnete die Verleihung der Ehrenzeichen als Zeichen des Dankes an Bürger, die bereit seien, mehr als üblich Verantwortung für andere zu übernehmen.

Bei der Verleihung im Landratsamt waren auch die Bürgermeister der Wohnorte der beiden Geehrten, Karl Malz (Tapfheim) und Hermann Faul (Nördlingen) anwesend.

