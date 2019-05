12:02 Uhr

Angetrunkener prallt mit Auto gegen Omnibus

Ein 22-Jähriger ist nahe Rain in einen Unfall verwickelt. Das hat einige Konsequenzen.

Der Zusammenstoß eines Autos mit einem Omnibus nahe Rain hat für einen jungen Mann böse Folgen. Grund: Er war am Samstagvormittag im angetrunkenen Zustand unterwegs. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 9.45 Uhr auf Höhe des Recyclinghofs. Die Fahrerin des unbesetzten Busses, der einem ortsansässigen landwirtschaftlichen Betrieb gehört, verließ an der Umgehung von Rain den Kreisverkehr in Richtung Bayerdilling und wollte unmittelbar danach in einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich setzte der 22-Jährige, der mit seinem Pkw hinter dem Bus fuhr, zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Das Auto schleuderte nach links von der Straße und kam am Zaun des Recyclinghofs zum Stehen. An Bus, Pkw und Zaun entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, so die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige eine „Fahne“ hatte. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw-Fahrer muss sich nun wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol verantworten. Ihm droht neben einer Geldstrafe der Entzug der Fahrerlaubnis. (dz)

