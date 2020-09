27.09.2020

Angreifer schlagen Mann in Bäumenheim fast tot

In Bäumenheim geschah die unglaublich brutale Tat.

Wegen eines Beziehungsstreits eskaliert in Bäumenheim die Gewalt. Ein Mann wird fast totgeschlagen, sogar die Bereitschaftspolizei muss anrücken. Was geschehen ist.

Ein Konflikt in Bäumenheim ist am Samstag völlig eskaliert. Die Staatsanwaltschaft in Augsburg ermittelt nun sogar wegen versuchten Totschlags.

In den Morgenstunden des Samstags kam es gegen 4.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Mann und seiner 22-jährigen Ex-Freundin.

Hierbei soll es nach Polizeiangaben zu einem Schlag ins Gesicht gekommen sein. Die Ex-Freundin flüchtete daraufhin in die Wohnung zu ihrem Bekannten. Gegen 9.15 Uhr kam allerdings der 25-jährige Ex-Freund mit drei weiteren Bekannten im Alter von 24 bis 31 Jahren zu dem Anwesen in dem sich seine Ex-Freundin aufhielt.

Sie mussten in eine benachbarte Wohnung flüchten

Sie traten, so die Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg, die Türe des Bekannten ein und schlugen auf die 22-Jährige und deren 33-jährigen Bekannten ein.

Beide flüchteten in eine benachbarte Wohnung. Die vier Angreifer verfolgten sie in die Wohnung des unbeteiligten Zeugen und schlugen weiter auf die Beiden ein. Hierbei wurde der 33-Jährige mutmaßlich von den Angreifern derart getreten und geschlagen, dass er schwer verletzt unter akuter Lebensgefahr in das Krankenhaus Dillingen gebracht wurde. Die 22 -ährige Geschädigte wurde durch die Angriffe leicht verletzt.

Der Mann wurde schwer, die Freundin leicht verletzt

Bei dem Polizeieinsatz war neben etlichen Streifen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auch ein Zug der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnamen konnten alle vier tatverdächtigen Osteuropäer festgenommen und in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord nach Augsburg gebracht werden.

Der Ermittlungsrichter erließ die von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Die vier Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Themen folgen