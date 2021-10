Bäumenheim: Unfall im Kreisverkehr nach missachteter Vorfahrt

Eine junge Frau übersah, dass ein Mann mit seinem Auto im Kreisverkehr unterwegs war. Als sie einfuhr, kam es zum Zusammenstoß.

Nachdem eine junge Frau am Samstagabend einen vorfahrtsberechtigten Wagen in einem Kreisverkehr übersah, kam es zu einem Unfall in Bäumenheim. Gegen 19.15 Uhr wollte die 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Eggelstetter Straße kommend in den Kreisverkehr an der Römerstraße einfahren.

Unfallbeteiligte bleiben nach Zusammenstoß unverletzt

Dabei übersah sie das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 59-Jährigen im Kreisverkehr, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 7000 Euro, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (dz)

