vor 18 Min.

Ausgebüxte Rinder halten Polizei auf Trab

Aufgescheuchte Rinder drohen bei Bäumenheim auf die B2 zu laufen. Wie der Tierarzt die Situation rettete.

Am frühen Dienstagvormittag scheuchte der Hund eines Spaziergängers drei Rinder von einer Weide. Der Mann war mit seinem Hund im Bereich Krautgartensiedlung in Bäumenheim unterwegs und kam an einer Weide mit vier Rindern entlang.

Drei Rinder ergreifen die Flucht

Als sein Hund die Tiere anbellte ergriffen drei von ihnen die Flucht und durchbrachen dabei den Weidezaun. Anschließend liefen sie über angrenzende Felder in Richtung der Bundesstraße 2 und kamen dieser bedenklich nahe. Die inzwischen informierte Polizei, die Feuerwehr aus Bäumenheim und der Tierhalter konnten die drei Hochlandrinder davon abhalten, auf die Bundesstraße zu laufen.

Es gelang allerdings nicht, sie zurück in ihre Koppel zu führen. Erst einem hinzugerufenen Tierarzt war es möglich, den eigentlich zutraulichen Tieren ein Beruhigungsmittel zu spritzen, um sie dann gefahrlos verladen zu können.

Zwei Stunden waren die Helfer beschäftigt

Der Einsatz eines Betäubungsgewehrs war damit nicht mehr notwendig. Während des etwa zweistündigen Einsatzes musste zeitweise in den Verkehr der B 2 und der DON 38 eingegriffen werden. Zu größeren Beeinträchtigungen kam es aber nicht, teilt die Polizei Donauwörth mit. (dz)

