11:52 Uhr

Auto kontra Traktor: Zwei Verletzte, hoher Schaden

An diesem Traktor wurde durch die Wucht des Aufpralls das linke Vorderrad abgerissen.

Bei einem Unfall in Eggelstetten stoßen ein Auto und ein Schlepper heftig zusammen. Das hat Folgen.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor haben am Dienstag zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Zudem entstand erheblicher Sachschaden. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 17.30 Uhr ein 19-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Hordenstraße unterwegs war, zu weit nach links und krachte frontal gegen das linke Vorderrad eines Traktors. Mit diesem sowie zwei Anhängern kam dem jungen Mann ein 70-Jähriger entgegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde an dem Schlepper das Rad abgerissen. Die Zugmaschine selbst wurde zur Straßenmitte hin versetzt. Das Autos, das im Frontbereich demoliert wurde, schleuderte auf einen Feldweg. Beide Fahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen diverse Prellungen. Das Rote Kreuz brachte die Männer ins Krankenhaus.

An dem älteren Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Den Schaden am Traktor beziffert die Polizei auf schätzungsweise 10000 Euro. (dz)

Themen folgen