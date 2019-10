17:55 Uhr

Auto rollt Berg hinunter und kracht gegen Hausmauer

Eine Anwohnerin des Kaisheimer Bernhardirings hat am Donnerstag der Polizei gemeldet, dass ihr Carport und die Hausmauer durch ein Auto massiv beschädigt wurden.

Das Fahrzeug stand bei Eintreffen der Polizeistreife noch an einem verbogenen Pfosten im inzwischen schief stehenden Carport der 50-Jährigen. Die Beamten trafen den Eigentümer des Wagen etwas weiter oben am Berg an. Er gab an, seinen Pkw auf der gegenüberliegenden, abschüssigen Straßenseite geparkt zu haben. Hierbei hatte er sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. So rollte das Auto gegen 9 Uhr mit immer höher werdender Geschwindigkeit die Straße hinab, traf auf das das fremde Grundstück und prallte dort gegen den Carport und das Haus. Der Gesamtschaden beträgt rund 3000 Euro, heißt es von den Gesetzeshütern. (dz)

