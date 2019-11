vor 49 Min.

Auto und Fahrrad stoßen zusammen

Beide tragen eine Mitschuld am Unfall.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radler und einem Auto kam es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Rainer Innenstadt. Schuld daran waren sie wohl beide, wie die Polizei mitteilt, denn beide haben sich verbotswidrig verhalten. Der 43-jährige Autofahrer kam aus der Baumanngasse und wollte in die Hauptstraße einbiegen. Bereits vor der Einmündung übersah er den von links auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer. Der 18-Jährige prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Wagens. Dabei entstand ein Schaden von 1000 Euro. Für den Autofahrer gilt an dieser Stelle: Vorfahrt gewähren. Der Radler seinerseits hätte gar nicht auf dem Gehweg fahren dürfen. Zudem war er ohne Beleuchtung unterwegs. Verletzt wurde niemand.

