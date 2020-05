vor 21 Min.

Autofahrer reagiert aggressiv: Anzeige

Ein 53-Jähriger nimmt einem anderen Verkehrsteilnehmer in Donauwörth die Vorfahrt und nötigt ihn dann. Das beobachtet die Polizei.

Eine Strafanzeige hat sich ein Autofahrer eingehandelt, der sich bei einem Vorfall am Mittwoch in Donauwörth ziemlich unbeherrscht verhielt. Das Pech des 53-Jährigen: Zufällig beobachtete eine Streife der Polizei das Geschehen.

Dieses spielte sich kurz nach 17 Uhr direkt neben der Inspektion ab. Ein 81-Jähriger, der in der Eichgasse vom Wörnitzparkhaus her kam, wollte nach rechts in Richtung Kapellstraße abbiegen. Der Senior hatte aufgrund der Rechts-vor-links-Regelung zum Verkehr aus der Adolph-Kolping-Straße (Ried-Insel) Vorfahrt. Ein von dort kommender Pkw-Fahrer, 53, nahm diese aber dem Rentner. Der konnte einen Zusammenstoß vermeiden. Trotz seines Fehlers blieb der 53-Jährige mitten auf der Kreuzung stehen und hupte laut. Der 81-Jährige stieg aus, um mit dem erbosten Mann zu reden. Der wiederum gab Gas, fuhr äußerst knapp an dem Rentner vorbei und brauste davon.

Dies alles beobachteten die Beamten, die im Rückstau standen. Sie folgten dem Kaisheimer und hielten ihn an. Der Verkehrssünder verhielt sich dem Polizeibericht zufolge auch während der Kontrolle „unbeherrscht, belehrend und aufbrausend“. Nun wird gegen den Mann unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. (dz)

