10:33 Uhr

Autos streifen sich: Beteiligter macht sich davon

In Erlingshofen sind zwei Autos kollidiert. Wie es dazu kam.

In Erlingshofen haben sich am Dienstag zwei Autos gestreift. Einer der Beteiligten flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.55 Uhr in Dr. Hilaria-Lerch-Straße. Einer Fahrerin kam auf der verengten Fahrbahn ein Wagen entgegen. Die Autos kamen sich zu nahe, wodurch die Außenspiegel an beiden Fahrzeugen beschädigt wurden. Der andere Beteiligte hielt an, sah sich kurz seinen Wagen an und entfernte sich anschließend beschleunigt von der Unfallstelle.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Schaden am Wagen der 21-Jährigen beträgt etwa 200 Euro. Bei dem anderen Fahzeug soll es sich um einen grauen Toyota Verso mit DON-Kennzeichen handeln.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

