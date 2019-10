BRK baut ein neues Pflegeheim

Plus Der Standort in der Jennisgasse ist nicht mehr ganz zeitgemäß, eine Sanierung aus technischen Gründen aber nicht möglich. Wie und wo es weitergehen soll.

Viel Grün drumherum, die Promenade nicht weit entfernt und doch schnell in der Innenstadt: „Die Lage hier ist top“, sagt Franz Oppel, Kreisvorsitzender des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Nordschwaben, über den Standort des Seniorenheims in der Donauwörther Jennisgasse. Dennoch wird die Einrichtung dort mittelfristig aus- und stattdessen einen Neubau beziehen.

Diese Grundsatzentscheidung habe der Kreisvorstand in der vergangenen Woche einstimmig gefällt, so Oppel. Am Montag wurden die Mitarbeiter des BRK-Zentrums darüber informiert.

Dieses ist seit mittlerweile 20 Jahren im ehemaligen Kreiskrankenhaus in Donauwörth untergebracht. Während dieser Zeit hätten sich jedoch die Anforderungen und die Gesetzeslagen gewandelt, erklärt BRK-Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer. „Es muss etwas getan werden. Damit beschäftigen wir uns auch schon seit Längerem.“

120 Plätze

Oppel ergänzt, dass in einem früheren Krankenhaus mit dessen ganz eigenen (Bau-) Strukturen eben nicht alles umsetzbar sei. Eine Sanierung des Bestands sei vor allem aus technischen Gründen nicht möglich – schon gar nicht im laufenden Betrieb. „Wir haben 120 Plätze, derzeit alle belegt. Für alle Bewohner sowie für die Mitarbeiter müssten wir räumlichen Ersatz schaffen“, sagt Lettenbauer. Die einzig realistische Option sei ein Neubau.

Oppel und Lettenbauer betonen übereinstimmend, dass man auf jeden Fall im Raum Donauwörth bleiben will. Die Frage sei jedoch schlicht, wo man überhaupt ein Grundstück in der benötigten Größe bekommen kann. Laut Oppel favorisiert man einen innenstadtnahen Standort, auch das Areal der ehemaligen Kaserne wird man aber im Auge behalten. Ausschließen will man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nichts. „Wir prüfen in alle Richtungen“, so Lettenbauer, der den ersten Schritt – die Suche nach einem Standort – als den wohl schwierigsten eines langen Prozesses bezeichnet. Bis die neue Einrichtung bezogen werden kann, „ziehen sicher einige Jahre ins Land“, sagt der BRK-Geschäftsführer.

Kein Zeitdruck

Ein Vorteil sei, dass man nicht unter Zeitdruck stehe. Man könne sich in Ruhe umsehen, während der Betrieb in der Jennisgasse in gewohnter Manier vonstattengeht. Lettenbauer betont in diesem Zuge, dass es den Verantwortlichen schwerfalle, die dortigen Räume aufzugeben. Lettenbauer: „Aber es geht nun mal nicht anders.“ Zumal der bedarfsgerechte Neubau ja auch Chancen biete, vor allem Erleichterungen für Bewohner und Personal.

Letzteres beansprucht derzeit im BRK-Seniorenheim insgesamt knapp 91 Stellen. Der Fachkräftemangel sei allerdings auch für das Rote Kreuz schon deutlich spürbar, das Problem dürfte sich weiter verschärfen. Die aktuellen 120 Plätze seien daher „absolute Obergrenze“, so Lettenbauer. Welche Kapazität der Neubau haben wird, hänge auch stark von der Größe des verfügbaren Grundstücks ab. Überdimensioniert will man aber keinesfalls planen. „Es wäre nicht sinnvoll, wenn man das Haus dann wegen fehlender Fachkräfte nicht belegen kann“, so Lettenbauer.

Kosten noch offen

Was die Kostenfrage angeht, so befinde man sich ebenfalls noch ganz am Anfang. „Wir alle sind uns jedoch im Klaren, dass es ein finanzieller Kraftakt werden wird“, betont Kreisvorsitzender Franz Oppel. Man wolle aber eine zukunftsträchtige Lösung für alle Beteiligten schaffen. „Und irgendwann musst du eben den ersten Schritt machen, auch bei Herkulesaufgaben.“

Für die bisherigen Räumlichkeiten – die Liegenschaft gehört dem Landkreis, das BRK hat einen Erbpachtvertrag – hätte man weiter Verwendung, auch wenn sich das Pflegeheim dann an anderer Stelle befindet. Schließlich bräuchten der Kreisverband, der Rettungs- und Fahrdienst oder die Verwaltung ebenfalls ein Dach über dem Kopf.

Für die weiteren Planungen wurde ein eigener Ausschuss „Neubau Pflegeheim“ gebildet, der sich regelmäßig trifft. Auch der BRK-Landesverband ist in das Vorhaben involviert, sagt Lettenbauer. Die Mitarbeiter sollen ebenfalls über die Entwicklungen und Fortschritte bei dem Projekt auf dem Laufenden gehalten werden. „Es ist notwendig, dass wir dieses Thema jetzt angehen. Und da wollen wir alle Betroffenen so gut wie möglich mitnehmen“, sagt Lettenbauer.

