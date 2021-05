Bäumenheim

vor 3 Min.

So wurde aus dem Bäumenheimer Julian der Rapper Gilberton

Plus Der Bäumenheimer Julian Gilbert macht seit Jahren Hip-Hop und wird über seine Heimat hinaus immer bekannter. Wie alles so kam und wie er seinen Weg geht.

Dunkle Cordhose, hellblauer, weit geschnittener Pullover und etwas längere wuschelige Haare. So sitzt Julian Gilbert an einem Frühlingstag am Schlagzeug im Haus seiner Eltern in Asbach-Bäumenheim und erzählt von seinem Leben und seiner Musik. Er passt mit seiner Leidenschaft zu Second-hand so gar nicht in das gängige Klischee eines Rappers. Genau diesem Genre hat sich Julian Gilbert alias „Gilberton“ nämlich verschrieben.