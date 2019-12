13:29 Uhr

Bäumenheimer Gemeinderat ist in Geberlaune

Vereine in Bäumenheim erhalten Zuschüsse. Es wird aber nicht jeder Antrag behandelt.

In Geberlaune hat sich der Bäumenheimer Gemeinderat in seiner Jahres-Schlusssitzung gezeigt. Aus dem Gemeindesäckel wurden 12000 Euro für Vereine an Zuschüssen freigegeben. Zugrunde liegt ein Sockelbetrag sowie die Berücksichtigung der Mitgliederzahlen. Außerdem wurden Institutionen mit Zuwendungen bedacht.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr werden wieder Übungsleiterzuschüsse ausbezahlt. Während der TSV Bäumenheim 2400 Euro erhält, gehen 390 Euro an den Tennisclub und knapp 410 Euro an die Vereinigte Schützengesellschaft. Als Dauerzuschuss werden analog der vergangenen Jahre an Zuschüssen ausbezahlt: 1050 Euro an den Musikverein, 800 Euro an den Wasser- und Grabenverband, tausend Euro an die katholische Kirchenstiftung für die Toilettennutzung, 2409 Euro als Fundtierpauschale an den Tierschutzverein Donauwörth sowie 4819 Euro (ein Euro pro Einwohner) an die Volkshochschule Donauwörth. Dieser Zuschuss, so die einstimmige Entscheidung, soll ab sofort jährlich auf einen Euro pro Einwohner festgesetzt werden.

Für den Kreisjugendring bewilligte der Gemeinderat 40 Euro, die Caritas Sozialstation 200 Euro, die Gebietsverkehrswacht 400 Euro, das Frauenhaus Nordschwaben 200 Euro, den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hundert Euro sowie den Landkreis Donau-Ries für das Projekt Fifty-Fifty 200 Euro. Wie Bürgermeister Paninka ausführte, seien bisher 2019 folgende Zuschüsse ausbezahlt worden: 1000 Euro für die Igra, 1000 Euro an den Schützenverein Diana in Hamlar (für die Renovierung und Erweiterung des Bogen-Schießparcours), 3000 Euro für den Tierschutzverein Donauwörth (für eine neue Heizung im Tierheim) sowie 4500 Euro für die Stockfreunde Bäumenheim (für die Fertigstellung des Vereinsvorplatzes). 5000 Euro erhielt der Tennisclub Bäumenheim für den Austausch der Bewässerungsanlage.

Der Kulturclub darf sich über 1000 Euro freuen. Mit diesem Geld soll das Minus aus dem Konzert mit Hannes Ringelstetter ausgeglichen werden. Außerdem soll dem Club die Hallenmiete von rund 2000 Euro für seine Großveranstaltungen 2019 erlassen werden.

Weitere Zuschussanträge hat der TSV Bäumenheim gestellt. Sie wurden zur Beurteilung und Beratung an den entsprechenden Ausschuss verwiesen.

