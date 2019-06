vor 20 Min.

Bald prima Klima in Donauwörth?

Wie kann das zarte Pflänzchen „Klimaschutz“ in Donauwörth besser wachsen? Symbolfoto

Die Stadt Donauwörth hat jetzt einen Klimaschutzbeirat. Was er bringen soll

Von Thomas Hilgendorf

Das Thema ist in aller Munde – und nicht zuletzt bei der Ratssitzung am Montag bei annähernd 32 Grad Celsius Außentemperatur war es kaum wegzudenken. Donauwörth will mehr für ein verträgliches Klima tun, einen weiteren Beitrag leisten. Lippenbekenntnisse dieser Art kursieren unterdessen viele – deswegen wollten die Donauwörther Rathausfraktionen nun einen nächsten konkreten Schritt gehen: Ein sogenannter „Klimaschutzbeirat“ soll nach dem Willen der Antragssteller „Maßnahmen bündeln“.

Der Gremium war eine Idee von Grünen-Stadtrat Riedelsheimer

Will heißen: Alles, was mit dem Themenbereich „Energie“ und/ oder „Klima“ im Stadtbereich zu tun hat, soll fortan von dem neuen Gremium mit Ideen, Rat und Tat begleitet werden.

Albert Riedelsheimer (Grüne) ist einer der Initiatoren des Beirates. Wie er auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, solle der Beirat Aktionen organisieren, aber auch die Infrastruktur im Stadtgebiet umweltverträglicher gestalten helfen. So sollen die Mitarbeiter des Beirats beispielsweise gemeinsam mit Geschäftsleuten und Vereinen über Alternativen zu Plastikgeschirr sprechen. Des Weiteren brauche es eine verlässliche und breite Versorgung mit Ladesäulen für die Elektromobilität. Dies mag sich im einzelnen klein anhören, so Riedelsheimer, gebündelt bewirkten solche Maßnahmen jedoch einiges, ist sich der Ratsherr sicher.

Klimawoche vom 22 bis 28. September

Der Klimaschutzbeirat bereitet, wie es in dem Antrag heißt, „als beratende Klimaschutz-Denkfabrik klimapolitische Entscheidungen für die politischen Gremien der Großen Kreisstadt Donauwörth vor.“ Er diene „als Verbindungsglied zwischen der Öffentlichkeit und den politischen Gremien der Großen Kreisstadt Donauwörth für den Klimaschutz“.

In den Beirat solle künftig von jeder Fraktion ein Mandatsträger entsandt werden, um Ideen und Entscheidungen auf möglichst breite Füße zu stellen.

Letztlich haben sich die Donauwörther Ratsleute einstimmig für den Klimaschutzrat ausgesprochen. Es handelt sich um das erste kommunale Gremium dieser Art im Landkreis Donau-Ries.

Der Klimaschutzbeirat soll eine Aufwertung des sogenannten „Energieteams“ der Stadt sein, das aus Teilen der Verwaltung und ehrenamtlich engagierten Stadträten besteht. Dieses Gremium hatte sich im vergangenen Jahr fünfmal getroffen. Hauptprojekt war zuletzt die Donauwörther Klimawoche, die zuletzt im November stattfand. Bürger werden hier im Rahmen von Vorträgen und weiteren Infoveranstaltungen über Themen aus dem Bereich Erneuerbare Energien und Energiesparen informiert.

Die nächste Klimawoche wird vom 22. bis 28. September stattfinden. Auch ist Donauwörth heuer Kooperationspartner des EU-Projektes „Beacon“. Hierbei sollen sich Experten aus europäischen Kommunen für einen Erfahrungsaustausch zusammenfinden.

