vor 49 Min.

Betrunkener kann kaum noch stehen und beleidigt Beamte

Ein Betrunkener hat die Polizei in Donauwörth beschäftigt.

52-Jähriger stellt laut Polizei eine Gefahr für sich selbst dar. Er kommt in Schutzgewahrsam.

Ein Betrunkener hat am Montag in Donauwörth die Polizei beschäftigt – und sich eine Strafanzeige eingehandelt. Passanten verständigten kurz vor 13 Uhr die Ordnungshüter. Grund: In der Schodererstraße befand sich der 52-Jährige vor einer Bäckereifiliale und konnte sich sichtlich nicht mehr auf den Beinen halten.

Weil er laut Polizei in diesem Zustand eine Gefahr für sich selbst darstellte, versuchte die Streife, Angehörige zu finden, die sich um ihn kümmern könnten. Die betagten Eltern aus dem Lechgebiet sahen sich aber nicht in der Lage, den amtsbekannten Alkoholiker zu versorgen. Als die Polizei den Mann deshalb in Schutzgewahrsam nahm, beleidigte dieser mehrmals massiv die Beamten.

Nach mehreren Stunden in der Arrestzelle und einer damit verbundenen Reduzierung des Promillepegels wurde der 52-Jährige wieder entlassen.

