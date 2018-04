„Bezahlbar“ ist ein weiter Begriff

In Donauwörth wird bezahlbarer Wohnraum gefordert. Hierbei darf es sich bitte künftig nicht nur um Sonntagsreden handeln.

Aufatmen darf die Stadt Donauwörth also dieses Jahr erneut: Der größte Konzern vor Ort hat wohl ziemlich kräftig Gewerbesteuer gezahlt – und auch die Bürger füllen die Kassen ihrer Stadt fleißig. Und so handelt es sich beim diesjährigen Budget der Großen Kreisstadt um einen Rekordhaushalt. Der indes ist freilich neben aller wohltuender Freude auch mit Vorsicht zu genießen.

Gewerbesteuerzahlungen sind, vor allem die großer Firmen, erst einmal nicht vollends sicher. Rückzahlungen der Kommunen sind möglich. Aber man sollte nicht ausschließlich mit dem allerschlimmsten Szenario rechnen, es würde einem irgendwie auch die Freiheit nehmen und das Leben lähmen.

Großgeschrieben wird in Donauwörth mittlerweile seit Jahren das Ziel „bezahlbarer Wohnraum“. Das war auch am Montag wieder der Fall bei der Verabschiedung des Haushaltes 2018 im Rathaus. Jeder bedient sich gerne an diesem Begriff. Aber man sollte ihn demnächst mit konkreten Inhalten füllen, sonst gerierte er zur Worthülse. Was ist bezahlbarer Wohnraum in den Augen der Verantwortlichen? Wenn ein Ingenieur von „bezahlbar“ spricht, dann hat das eine andere Größenordnung als wenn eine Erzieherin, ein Fabrikangestellter oder ein Handwerksgeselle diesen Begriff mit Zahlen ausfüllen sollen. In diesem Zusammenhang bleibt zu hoffen, dass Donauwörth hinsieht, wer welchen Grund, zu welchem Preis erwerben darf: Sind es, wie leider zu oft hierzulande, höchstbietende Investoren, die das Wohnen vor allem zur Profitmaximierung nutzen? Die Gemeinwohlverpflichtung und die fortwährenden Bekenntnisse zum kleinen Mann und Familien im Stadtrat sind lobenswert – sie dürfen allerdings nicht bloße Sentenzen aus Sonntagsreden werden.

Man darf gespannt sein, wie sich die Lage auf dem 30-Hektar-Kasernenareal und andernorts in Donauwörth künftig wirklich darstellen wird. Hinsehen ist auf jeden Fall angebracht, damit Donauwörth nicht eine Stadt der Investoren wird, sondern eine der Bürger bleibt – auch jener ohne Ingenieureinkommen. Daran sollte man gerade in Zeiten der Freude über die Gesundheit des größten Gewerbesteuerzahlers erinnern.

