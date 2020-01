03.01.2020

Blasmusik ist sein Leben

Bescheiden am Rande und doch der Mann an der Spitze der Stadtkapelle Harburg: Franz Fischer (ganz links) wurde jetzt für 25 Jahre als Dirigent ausgezeichnet. Unser Bild zeigt ihn im Kreise zahlreicher weiterer Geehrter beim Jahresschluss-Konzert.

Zum 25. Jubiläum bekommt Franz Fischer, Dirigent der Stadtkapelle Harburg, seine eigene Polka. Beim traditionellen Jahresabschlusskonzert erfüllen sich wieder die wichtigsten Wünsche

Was sind die größten Wünsche einer Kapelle, wenn sie zu einem Konzert einlädt? Gut gelaunte Zuschauer, eine voll besetzte Halle und viel Applaus. All das ging jetzt einmal mehr in Erfüllung beim Jahresabschlusskonzert der Stadtkapelle Harburg.

Es dauerte nicht lange, dann waren die rund 600 Plätze im Zuhörerraum besetzt und die 62 Musiker der Stammkapelle eröffneten ihr Konzert mit dem ersten Stück von Andrew Lloyd Webber. Nach dem musikalischen Willkommensgruß, begrüßte Vorstand Wolfgang Stolz alle Gäste mit herzlichen Worten, ehe Martin Jörg als Moderator gekonnt die Führung durch den Abend übernahm. Es folgten Kompositionen wie beispielsweise „Simon and Garfunkel“, „Charleston-Selektion“, „Im Wäldchen“ und „Blue Night“.

Scheinbare Verzweiflung brach bei Jungdirigentin Elisabeth Schröppel aus, als sie feststellen musste, dass die Kapelle auf eigenen Wegen unterwegs war. Beim Stück „Marsch Konfetti“ zeigten sich die Musiker nämlich reichlich störrisch und spielten ganz und gar nicht so, wie sie dirigierte. Schnell stellte sich allerdings heraus, dass die vermeintliche Rebellion lediglich eine amüsante Einlage war und Elisabeth Schröppel alles richtig gemacht hatte. Nach einer kurzen Pause folgte das Stück „Kaiserin Sissi“.

Begrüßt wurden in diesem Jahr fünf neue Musiker die ihren ersten großen Auftritt hatten: Lena Stöhr, Natalie Baur, Silke Schabert, Jasmin Lang und Carolin Gruber. Eine Ehrung für eine hervorragend bestandene D1-Prüfung erhielt Magdalena Schmidbauer. Für die D2-Prüfungen wurden geehrt: Lena Stöhr, Silke Schabert, Natalie Baur und Annika Lusczak. Für zehn Jahre Kapellenzugehörigkeit wurden Jonas Schmidbaur und Denis Bucher ausgezeichnet, für 15 Jahre Elisabeth Schröppel, Rebecca Schreitmüller, Janine Schneider, Martin Brechenmacher und Jessica Bucher. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Kapelle wurde Petra Mordstein ausgezeichnet.

Und dann stand der Mann am Dirigentenpult plötzlich ganz im Mittelpunkt: Franz Fischer ist seit einem Vierteljahrhundert Frontfigur der Stadtkapelle Harburg. Für dieses 25. Dirigentenjubiläum erhielt er eine Laudatio und den Ehrenbrief der Stadt Harburg – überreicht durch Bürgermeister Wolfgang Kilian. Nach Empfang des Ehrenbriefs gab es noch eine große Überraschung: Seine Kapelle beschenkte ihn mit einer eigens für ihn komponierte Polka. Die Uraufführung von „Blasmusik ist mein Leben“ wurde vom zweiten Dirigenten Peter Schmidbaur dirigiert.

Diese Polka erhielt er als Dank und Wertschätzung von seinen Musikern und Musikerinnen für 25 Jahre als musikalischer Leiter. Mit der Bitte seiner Kapelle, dass er sowohl die schwierige aber auch die schöne Zeit in späteren Jahren nicht vergisst, nahm er gerührt seine Polka entgegen.

Nach „The Cream of Clapton“, „Paula Polka“, „I will follow him“, „Free and Happy“ und „I do it for you“ riss der Applaus nicht ab und nach zwei Zugaben waren sich alle Musiker einig: Auch dieses Mal hat sich die Anstrengung und das viele Proben gelohnt. (dz)

