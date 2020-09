vor 49 Min.

Brutale Attacke in Bäumenheim: Opfer außer Lebensgefahr

Plus Der 33-Jährige, der einer Bekannten helfen wollte und dafür von deren Ex sowie drei weiteren Männern schwer verletzt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Der 33-Jährige, der am Samstag in Bäumenheim Opfer einer brutalen Prügelattacke wurde, befindet sich offenbar nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Nachfrage mit.

Wie berichtet hatte der Mann einer Bekannten Zuflucht in seiner Wohnung gewährt, nachdem die Frau mit ihrem Ex-Freund in Streit geraten war. Der 25-Jährige kam allerdings mit drei Begleitern zur Wohnung. Sie traten deren Türe auf und schlugen auf die 22-Jährige und ihren Bekannten ein. Die beiden flüchteten daraufhin in eine andere Wohnung, wurden aber weiter verfolgt und angegriffen.

Gegen die vier Angreifer wird wegen versuchten Totschlags ermittelt

Der 33-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus nach Dillingen. „Bei seiner Einlieferung war er in einem lebensbedrohlichen Zustand“, bestätigte die Polizei am Montag. Die Frau wurde nur leicht verletzt. Der Ermittlungsrichter erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte diese in Vollzug.

Die vier Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Gegen sie wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

