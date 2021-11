Buchdorf

18-Jähriger kommt in Buchdorf von der Straße ab

Ein 18-Jähriger hat in Buchdorf einen Unfall gebaut.

Ein Fahranfänger hat am Donnerstag nachts gegen 23 Uhr in Buchdorf die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut. Die Polizei schildert den Vorfall folgendermaßen: Der 18-jährige Tapfheimer war auf der Ortsverbindungsstraße von Buchdorf kommend in Richtung Daiting unterwegs. Etwa 500 Meter nach dem Ortsende von Buchdorf kam er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße ab. Unfall in Buchdorf: Gegen zwei Leitplangen gekracht Im Bankett krachte der Wagen des jungen Mannes gegen zwei Leitpfosten und beschädigte diese. An seinem Wagen und den Pfosten entstand Schaden von geschätzten 2500 Euro. Die Beamten verwarnten den Unfallfahrer und informierten den zuständigen Gemeindebauhof über den Schaden. (dz)

