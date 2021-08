Buchdorf

11.08.2021

"Ausgeartete Beziehungskiste": Paar aus Buchdorf landet vor Gericht

Plus In einer Beziehung zwischen einem 38-Jährigen und seiner drei Jahre jüngeren Partnerin gibt es oft Auseinandersetzungen. Warum am Ende der Mann verurteilt wird.

Von Barbara Würmseher

Zwei explosive Charaktere und jede Menge Zündstoff: In der Partnerschaft eines Paares aus einer Juragemeinde muss es heftig gebrodelt haben bis hin zu verbalen und tätlichen Ausbrüchen. Zumindest ergab sich jetzt vor dem Amtsgericht Nördlingen dieses Bild. Dort nämlich traf sich das Paar wieder, um die Auswirkungen seiner Beziehung juristisch aufarbeiten zu lassen.

