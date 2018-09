16:18 Uhr

Bürgermeister: Wemding braucht neue Bauplätze

Im Baugebiet "Birket" in Wemding schießen die Häuser wie Pilze aus dem Boden. Deshalb sind neue Bauplätze nötig, so der Bürgermeister.

In der Stadt sind Grundstücke begehrt. Was das Flächenmanagement gebracht hat.

Von Wolfgang Widemann

In Wemding besteht trotz des Starts eines Flächenmanagements ein hoher Bedarf an Bauplätzen. Dies berichteten Bürgermeister Martin Drexler und Verwaltungsleiterin Rosalinde Meyer im Stadtrat.

Die Kommune nimmt an dem Projekt Siedlungsentwicklung des Landkreises Donau-Ries teil. Bei diesem wurden die Baulücken erfasst und die Eigentümer der 126 unbebauten Grundstücke angeschrieben. 40 Prozent meldeten sich, nur drei Eigentümer zeigten Interesse an einem Verkauf. Dieser sei dann in allen Fällen schnell über die Bühne gegangen, so Rosalinde Meyer. Bei den 56 leer stehenden Gebäuden lag der Rücklauf bei 44 Prozent. Bis jetzt seien drei der Anwesen verkauft.

Die Stadtverwaltung habe ständig ein Auge auf den Immobilienmarkt in Wemding. Die Stadt sei auf Wunsch als Vermittler aktiv. Angesichts der fehlenden Bauplätze stellte die Verwaltungsleiterin fest: „Alle warten auf Birket IV.“ Damit meinte sie die mögliche Erweiterung des Neubaugebiets.

Diana Waimann (Frauenliste) fragte, ob im Siedlungsgebiet ein Bauzwang bei Flächen in Privateigentum möglich wäre. Bürgermeister Drexler verneinte dies: „Es gibt keine rechtliche Möglichkeit.“ Der Bürgermeister sagte: „Wir brauchen Bauland für unsere Interessenten.“

