Bürgerspital: Bisher keine Infektionen mit dem Coronavirus

Im Bürgerspital in Donauwörth gab es bislang keinen Coronavirus-Fall.

Im Seniorenheim in der Donauwörther Innenstadt blieb man bisher von Corona verschont. Doch die Zeiten sind heftig, wie die Leiterin der Einrichtung berichtet.

Keine Corona-Infektionen, weder bei den Bewohnern noch bei den Mitarbeitern im Bürgerspital Donauwörth – über diese Bilanz freut sich Leiterin Claudia Riedelsheimer: „Die vergangenen Monate waren eine heftige Zeit, eine sehr stressige und angespannte Zeit, aber wir haben es bislang gut durch die Krise geschafft. Ganz herzlich will ich mich dafür bei den Mitarbeitern bedanken, aber ebenso bei den Angehörigen, die sich an das Besuchsverbot gehalten haben und uns großes Verständnis dafür entgegengebracht haben.“

Seit 9. Mai sind Besuche in eingeschränkter Form möglich, jeweils nach Voranmeldung und nur für eine halbe Stunde. Infos und Ansprechpartner dazu gibt es auf der Homepage der Stadt Donauwörth unter dem Stichwort „Bürgerspital“ oder per Telefon unter 0906/789-251 (Wohnbereich 1) bzw. -252 (Wohnbereich 2).

Besuchsregelung gilt auf jeden Fall bis 28. Juni

Diese Besuchsregelung gilt unverändert auf jeden Fall bis 28. Juni, denn bis dahin ist die aktuelle bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verlängert worden. Claudia Riedelsheimer: „Bei den nächsten Lockerungen werden wir natürlich die Informationen dementsprechend an die Angehörigen wieder weitergeben. Ich denke aber, auch in der Zukunft wird in den Pflegeheimen nichts normal sein. Wir werden weiterhin ganz gezielt und vorsichtig aufnehmen und weiterhin Schutzkonzepte erstellen und umsetzen, um unsere Bewohner zu schützen. Denn Corona gibt es nach wie vor.“

