vor 41 Min.

Bus und Auto streifen sich im Begegnungsverkehr

Keiner von beiden ist ausgewichen, obwohl die Straße sechs Meter breit ist.

Am Montag kam es gegen 12.45 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem kleinen Verkehrsunfall mit Sachschaden. So teilt die Polizei mit. An der Engstelle auf Höhe des Ahornweges begegneten sich ein Bus und ein Auto. Weil keiner der beiden Fahrer anhielt und obwohl die Fahrbahnbreite sechs Meter beträgt, streiften sich die Fahrzeuge jeweils am Heck. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

