Corona: „Wir gehen von einer gewissen Durchseuchung aus“

Plus Die Infektionszahlen nehmen im Landkreis Donau-Ries leicht zu. Warum das aber noch kein Grund zur Beunruhigung ist, erklärt Gesundheitsamts-Leiterin Dr. Raffaela Hesse.

Das Coronavirus ist nach wie vor Teil des Alltags in der Region. Die Infektionszahlen sind zuletzt leicht angestiegen, allerdings ist es nicht zu größeren Ausbrüchen im Landkreis Donau-Ries gekommen. Wir befragten die Leiterin des Gesundheitsamtes Donau-Ries, Dr. Raffaella Hesse, wie sie die aktuelle Lage einschätzt.

Der Inzidenzwert im Kreis Donau-Ries steigt seit einigen Tagen (zuletzt von 11 auf aktuell 20) - woran liegt diese Steigerung?

Hesse: Es handelt sich um einen kumulativen Inzidenzwert, welcher über sieben Tage in Summe berechnet wird. Somit zeigt dieser die Anzahl der Personen an, die in den letzten sieben Tagen als „positiv auf SARS-CoV-2 getestet“ an das Gesundheitsamt gemeldet wurden. Die Zahl gibt keinen Aufschluss über den Erkrankungszustand oder die Infektiosität von Personen wieder. Aufgrund der Größe unseres Landkreises stellen bereits geringe Schwankungen schnell Ausschläge in diesem Wert dar. Sobald eine vierköpfige Familie positiv getestet wird, verschiebt sich der Wert bereits um fast drei Punkte nach oben.

Aktuell haben wir eine große Welle an Rückmeldungen von Personen, die sich im Lauf der letzten Woche in Tirol, das seit Freitag als Risikogebiet gilt, aufgehalten haben. Hier sind die Testungen teilweise noch ausstehend. Natürlich werden auch hier entsprechend mehr betroffene Personen als „positiv“ identifiziert werden.

Was weiß man über die Hintergründe der aktuell Infizierten: Symptomatik, Alter – und: sind die Infektionen flächendeckend im Landkreis oder konzentrieren sie sich lokal?

Hesse: Die betroffenen Personen sind durchschnittlich 49 Jahre alt, teilweise weisen sie leichte Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten und Halsschmerzen, sowie fehlender Geruchs- und Geschmackssinn auf. Schwere Krankheitsverläufe sehen wir selten. Derzeit liegt ein Schwerpunkt im nördlichen Landkreis, welcher jedoch auch mit den ausgedehnten Reihentestungen hinsichtlich des Ausbruchs im Bürgerheim Nördlingen als auch im Zusammenhang mit dem Fall am Nördlinger Gymnasium in Zusammenhang steht. Auch die Verzerrung des Altersdurchschnitts wird durch die Beteiligung des Pflegeheims bedingt.

Geht man davon aus, dass sich der Inzidenzwert an 35 annähert? Wie wird man dann verfahren, sollte dieser Wert erreicht werden?

Hesse: Zwar existieren Konzepte für weitere Einschränkungen, jedoch muss die Sachlage immer spezifisch betrachtet werden. Aktuell sind noch keine konkreten Regelungen vorgesehen.

Geht man im Gesundheitsamt von einer gewissen Durchseuchung aus, die derzeit „unerkannt“ abläuft?

Hesse: Davon gehen wir in der Tat aus; diese besteht bereits ununterbrochen seit dem Frühjahr. (Interview: Thomas Hilgendorf)





