Daiting

14.07.2021

Seltene Storchenart hat sich in der Monheimer Alb angesiedelt

Ein Schwarzstorch auf einer Wiese an der Ussel bei Hochfeld.

Plus Im Donau-Ries-Kreis lassen sich immer mehr Weißstörche nieder. In der Gegend um Daiting leben offenbar extrem seltene und scheue Exemplare dieser Gattung.

Von Wolfgang Widemann

Der Donau-Ries-Kreis wird zunehmend zum Storchenland. In immer mehr Orten siedeln sich die großen Vögel an. Bei denen handelt es sich genau genommen um Weißstörche. Auf diesen Begriff sollte vielleicht mehr Wert gelegt werden. Denn es zeichnet sich ab, dass in der Region inzwischen auch noch ein anderer Storch heimisch ist.

