28.12.2019

Dank und Anerkennung für die Leistung der Imker

Honigspende des Kreisverbandes an Kindergärten. Redner beschwören Dialog und Austausch

Die traditionelle Ambrosiusfeier des Donau-Rieser Kreisverbandes der Imker begann mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein, zu dem der Posaunenchor Löpsingen einen feierlichen Rahmen gestaltete. Auch in diesem Jahr spendeten die Imker wieder zahlreich Honig für eine Pyramide, die auf Vorschläge aus der Imkerschaft an soziale Einrichtungen verschenkt wird. Heuer sollen damit die Kindergärten in Oettingen und Ehingen bedacht werden.

Bei der Versammlung in der Wallfahrtsgaststätte begrüßte Vorsitzende Josefine Mayer die Anwesenden, darunter zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Verbänden, die mit ihrer Teilnahme den Imkern ihren Respekt, ihr Vertrauen, ihre Verbundenheit und gute Zusammenarbeit bescheinigten. Neben den Veranstaltungen und Kursen nannte die Vorsitzende den Schwäbischen Imkertag in Wemding als Höhepunkt des Jahres und dankte allen freiwilligen Helfern. In einer Präsentation waren die Bilder des Malwettbewerbs zu sehen. Mit dem Dank an Wallfahrtsrektor Norbert Traub und den Posaunenchor Löpsingen für den feierlichen Gottesdienst leitete die Vorsitzende zu den Grußworten über. Hier brachte Wemdings Zweiter Bürgermeister Johann Roßkopf seine Anerkennung für die Durchführung des Schwäbischen Imkertages zum Ausdruck.

Nur der Dialog und gemeinsames Handeln bringen uns weiter, so auch Landrat Stefan Rößle. Der Landkreis beteilige sich aktiv am Naturschutz und der Förderung der Artenvielfalt. Dabei nannte er etwa die Aktion „Unser Landkreis blüht auf“ oder die Erhaltung alter Obstsorten. Erneut bestätigte der Landrat den Beitrag der Imkerschaft zum Naturschutz. Gleichzeitig lobte er die sehr gute Jugendarbeit im Sinne der „Faszination Bienen“. Der Landkreis werde den Imkern auch künftig unterstützend zur Seite stehen, allem voran mit der Tatkraft des Veterinäramtes.

Seinen Dank für die Führung des Kreisverbandes sprach Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler an Vorsitzende Mayer aus. Gleichzeitig richtete er einen Appell an die ganze Gesellschaft, mitzuhelfen und durch regionalen Einkauf vor allem die Landwirtschaft zu unterstützen. „Ja, wir brauchen die Bienen und grundlegend die Landwirtschaft zum Erhalt des Ökosystems“, so Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer. Das Volksbegehren müsse Realität und nicht nur Gesetz sein. Hierzu müssten alle im Gespräch bleiben und Argumente austauschen. Auch Kommunen seien dabei in der Pflicht. Auch Michaela Schneller vom Landschaftspflegeverband griff das viel besprochene Volksbegehren auf und sah 2019 als das Jahr der Insekten an. Sie betonte besonders, die Unterstützung des Verbandes wahrzunehmen, und warb für heimische Pflanzen.

Die ehemalige Honigobfrau Susanne Frunder referierte abschließend über die „Königinnenzucht“. Ihr immenses Fachwissen wurde, nach einem kurzen theoretischen Teil, durch langjährige praktische Erfahrungen untermauert. Mit vielen Tipps motivierte sie die zahlreichen Zuhörer, sich an die Zucht zu wagen. (pm)

Themen folgen