Das Ende des Internets ist erreicht

Kabarettist HG Butzko erklärt in Kaisheim, warum man Alexa fragen muss, was „zwischenmenschlich“ bedeutet

Von Daniela Graf

„Sie haben das Ende des Internets erreicht“, ist auf HG Butzkos Heimatseite zu lesen. Weiter steht da: „Öffnen Sie sich ein kaltes Bier und lehnen Sie sich zurück. Gehen Sie nach draußen an die frische Luft. Fangen Sie endlich an, die Bücher zu lesen, für die Sie nie die Zeit gefunden haben, sie zu lesen. Bilden Sie sich weiter. Essen Sie gesund.“ Was das jetzt genau mit Hans-Günter Butzko und seinem Auftritt im Kaisheimer Thaddäus zu tun hat? Alles! „Echt jetzt?“ „Echt jetzt!“ Was nicht bedeutet, dass der Kabarettist tagelang in der Hängematte liegend dem Promillegenuss frönt, während er rohen Kohlrabi kauend Nietzsches geistige Umnachtung anhand von dessen Büchern auseinanderklamüsert.

In seinem zehnten Programm in 20 Jahren klamüsert Butzko so einiges auseinander. Beispielsweise gab es da 1997 diesen Sketch der Simpsons mit der irrwitzigen Vision, Donald Trump – vermeintlicher Sohn von Donald Duck und Kelly Trump – könne einmal US-Präsident werden. Nun ja, Trump wäre nicht das Problem, aber die Menschen, die ihn gewählt haben. Viel mehr möchte Butzko nicht über den derzeitigen Amtsinhaber verlauten lassen, da seine Zeit „zu schade für solche Knallärsche ist“. Deutschland wäre an der Stelle aber nicht viel besser, denn 12,6 Prozent der Wähler hätten den „politischen Anstand zu Grabe getragen“. Da bekäme der Begriff „Urnengang“ eine neue Definition“.

Ja, HG Butzko hebt den Zeigefinger. Nicht nur bei Themen wie Bildungsmisere. Da gäbe es Stimmen, die behaupten, die Islamisierung schreite voran. Nicht nur, weil arabische Zahlen in der Schule gelehrt werden, sondern auch, weil Rechtspopulisten das trügerische Gefühl der Sicherheit vermitteln. „Wo fühlen Sie sich sicherer? Nachts allein im einsamen Wald oder zu Hause bei der Familie? Und wo passieren mehr Unfälle? Nachts allein im einsamen Wald oder zu Hause bei der Familie? Wenn man jetzt allerdings mit der Familie nachts in den einsamen Wald geht ... Sie verstehen.“

Butzko warf Angela Merkel „Weltfremdheit“ vor. Er warte immer noch auf den Moment, „in dem sie die Gummimaske abnimmt und Helge Schneider zum Vorschein kommt.“ Man könne sich die Flüchtlingskrise auch einmal anders herum vorstellen. Wären Afrikaner vor Jahrhunderten nach Europa marschiert, hätten Kolonien gebildet und einen Völkermord in der Lausitz angezettelt, würden heute die Böden afrikanischen Großgrundbesitzern gehören. Europäer würden dann nach Afrika fliehen, aber wieder zurückgeschickt, weil es sich um sichere Herkunftsländer handelt.

Da herrscht Stille im Publikum, und Butzko nutzt den Moment, um weiter in dieser These zu bohren. „Schon komisch, dass es Rassismus, aber keine Rassisten in Deutschland gibt.“ Die Weltbevölkerung stammt nachweislich aus Afrika und jeder, der behauptet „Ausländer raus“, müsse sich dessen im Klaren sein. Außerdem müssen wir, die Hautfarbe betreffend, „nur noch ein paar Jahre Erderwärmung abwarten“.

Auch die sprachliche Diskriminierung sei Teil des Rassismus. Das macht Butzko an den Beispielen „herrenloses Damenfahrrad“ und „Frauenfußballmannschaft“ fest.

Sein Augenmerk legte der Mann mit der Schildmütze auf die Digitalisierung und bezeichnete das Handy als Droge. „Was gäbe Friedrich Merz dafür, ein Handy zu sein?“ Das mobile Telefon ist laut TÜV mittlerweile Unfallursache Nummer eins auf deutschen Straßen. Jeder dritte Verkehrsteilnehmer ist in Gefahr.

„Wo ist da der Unterschied zum Dschihadisten?“ Innerhalb von fünf Jahren kamen durch Terroranschläge 13 Menschen zu Tode, durch das Handy 2500. „Da kann man von Pegisms sprechen, wäre es nicht so schwierig auszusprechen.“ Kindern ein Smartphone zu geben „ist Gewalt“, so der NRWler. Drogen, Internet, Digitalisierung seien per se nichts Schlechtes, aber sie dürfen nur in die Hände von „mündigen Erwachsenen“ gelegt werden.

Er beanstandet die Digitalisierung in den Schulen, da sie nachweislich keinen Lerneffekt habe. Sowohl Wissenschaftler als auch Neurologen rieten davon ab, Kinder vor deren zwölftem Lebensjahr ein Handy in die Hand zu drücken. „Schon komisch, dass alle Mitarbeiter in Silicon Valley ihre Kinder auf Waldorf- oder Montessorischulen schicken.“

Wenn die Entwicklung weiterhin so voranschreitet, kommt irgendwann der Moment, da das Kind die Eltern fragt: „Mami, Papi, was ist eigentlich zwischenmenschlich?“ Und die Eltern antworten: „Da musst du Alexa fragen.“

Also liebe Leser, schnappen Sie sich ein Bier, lehnen sich draußen an der frischen Luft im Liegestuhl zurück und lesen Sie ein gutes Buch, denn das Ende des Internets ist erreicht!

