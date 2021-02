09:27 Uhr

Das bietet der "Fasching to go" in Wemding

Fasching – eine große Gaudi in der ganzen Region. Das wird es 2021 nicht geben. Aber in Wemding überlegt man sich etwas, damit die närrischen Tage nicht ganz vergessen werden.

Der Fasching soll den Wemdingern auch in anderer Weise optisch in Erinnerung gerufen werden. Die Stadt organisiert zusammen mit dem Gewerbeverband und der Wemdosia einen „Fasching to go“:

Von Wolfgang Widemann

Auch wenn in diesem Jahr die üblichen Faschingsaktivitäten in Wemding ausfallen müssen, so steht seit Kurzem mitten in der Stadt ein Symbol für die „fünfte Jahreszeit“: der Narrenbaum. Den stellen normalerweise vier kräftige Huaderle auf. Die Maskenträger der Faschingsgesellschaft Wemdosia bewerkstelligen dies am Abend vor Heilig Drei König. Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Beschränkungen verhinderten dies. Dafür sprang aber der städtische Bauhof ein. Der Baum soll bis Faschingsdienstag stehen bleiben.

Der Fasching soll den Wemdingern auch in anderer Weise optisch in Erinnerung gerufen werden. Die Stadt organisiert zusammen mit dem Gewerbeverband und der Wemdosia einen „Fasching to go“: Vom Faschingssonntag bis -dienstag sollen nicht nur viele bunte Luftballons in den Geschäften hängen, um für eine farbenfrohe und fröhliche Atmosphäre zu sorgen. Die Faschingsgesellschaft will bei einer „Zeitreise der Wemdosia“ durch die Altstadt Gewänder, Faschingskostüme und Fotos aus vergangenen Tagen in den Schaufenstern der Einzelhändler ausstellen.

Verbunden werden soll dies in Wemding mit einer Rätselaktion, bei der es Preise zu gewinnen gibt. Privatpersonen seien aufgerufen, „über die Faschingstage bunte Luftballons an ihren Haustüren anzubringen, damit das ganze Stadtgebiet bunt wird“.

