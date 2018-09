vor 22 Min.

Das ist im Herbst im Thaddäus geboten

Veranstalter verspricht eine bunte Mischung aus Kabarett und Musik. Der Auftakt erfolgt am 20. September.

Von Josef Hörmann

Das Programm der Kleinkunstbrauerei Thaddäus in Kaisheim bringt auch in diesem Herbst eine bunte Mischung aus Kabarett- und Musikabenden. Zum Auftakt servieren Gankino Circus zu Schweinebraten und süffigem Oktoberfestbier ihr neues Programm „Die Letzten ihrer Art“ am Donnerstag, 20. September. Die vier kauzigen Charakterköpfe sind begnadete Geschichtenerzähler und virtuose Musiker.

„Ernsthaft locker bleiben“ heißt das Programm von Liederjan am Freitag, 28. September. Seit über 40 Jahren sind die drei Nordlichter als Folksänger, Liedermacher, Entertainer und Komödianten unterwegs. Sie verrühren die unterschiedlichsten musikalischen Zutaten und servieren überraschende Kreationen. Immer wieder überrascht Irland mit jungen Talenten, aber Cúig – gälisch für fünf – setzen neue Maßstäbe. Sie kommen am Freitag, 5. Oktober, mit ihrem Programm „New Landscapes“ ins Thaddäus. Sie sind „cutting edge“, als auf gut Deutsch erstklassig oder innovativ – und klingen doch so traditionell.

Ein Programmpunkt muss entfallen

Der vormalige Buschtrommler Lutger Wilhelm tritt am Freitag, 12. Oktober, mit seinem Programm „Nur nicht die Wut verlieren“ im Thaddäus auf. Wilhelm ist jetzt solo, aber immer noch derselbe – unsachlich, einseitig, respektlos, subversiv, dafür aber aktuell und mit schrägen Ideen. Und Vorsicht: Das Programm kann Spuren von Ironie enthaltenen, Teile der Aussagen könnten zu Verunsicherung führen. Die im Programm aufgeführten Aquabella a capella müssen dagegen ersatzlos ausfallen.

Musiksatire bringen Sascha Bendiks und Simon Höneß mit „In Teufels Küche – Teil 2“ am Freitag, 19. Oktober. Sie beweisen im Thaddäus zum zweiten Mal, wie himmlisch „Teufelsmusik“ sein kann, wenn man ihr die Stromgitarre wegnimmt. Nur mit Stimme und Tasten sezieren sie vor aller Augen und Ohren Welthits und Kracher der Rockgeschichte und setzen sie neu zusammen – das ist komisch, mitunter berauschend schön und immer im höchsten Maße musikalisch.

„WEBER Nº5: Ich liebe ihn!“ heißt das Programm von Philipp Weber am Freitag, 26. Oktober. Sein neues Soloprogramm ist ein feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation. Eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen.

Am Freitag, 2. November, kommt Martin Zingsheim mit „aber bitte mit ohne“ – das neue Solo des mit Preisen überhäuften Comedians aus Köln, in dem er sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe zu verbinden weiß. Zingsheim ist wie Philosophie – mit Witzen statt Fußnoten.

Wieder einmal besuchen Exprompt, die Weltmusiker aus Russland, das Thaddäus am Freitag, 9. November, mit „Der blaue Ballon“.Traditionelle russische Volksmusik, Tangos von Astor Piazzolla, Swing von Django Reinhardt oder Stücke von Mozart, Rossini und Filmmusiken versprechen einen unvergesslichen Abend.

Musik aus Irland

Am Donnerstag, 15. November, kommt Sean Keane & Band mit „New Day Dawning“ ins Thaddäus. Sean Keane ist „the Voice of Ireland“. Man merkt ihm an, dass er es ehrlich mit seinen Liedern meint, sie nicht nur singt, sondern sie auch fühlt und erlebt.

„Rotzbua, dreckata“, die Lesung mit Drei-Gänge-Menü beginnt am Donnerstag, 22. November, bereits um 19 Uhr. Bernhard Butz und Michael Stephan bringen Texte von Georg Queri zu Gehör, die den kritischen Geist Queri zeigen, Erotisches und Deftiges nicht auslassen und die Zeit Queris und Thomas durch Briefe und Zeitungsartikel lebendig werden lassen.

Simone Solga, ausgezeichnet mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2018, kommt mit „Das gibt Ärger“ am Freitag, 23. November. Die Kanzlersouffleuse lässt alle Hemmungen fallen und rechnet endgültig ab mit ihrem Arbeitgeber, denn was Berlin mit Deutschland macht, das haut den stärksten Gaul um.

Am Samstag, 24. November, findet der traditionelle Kathreintanz mit der Thürlesberger Tanzlmusik statt. „Feliz Navidad“ bringen Ricardo Volkert und Ensemble am Freitag, 30. November, ins Thaddäus. Ricardo Volkert, Cellist Jost-H. Hecker, Simon“El Quintero“, einer der herausragendsten Gitarristen der Flamenco-Szene und die Tänzerinnen Olivia Muriel Roche und La Picarona entführen uns in eine andalusisch- weihnachtliche, poetische Bilderwelt mit spanischen Weihnachtsliedern.

Auch Rudi Zapf und Freunde spielen am Samstag, 8. Dezember, ein „Weihnachtskonzert“, jedoch eins der außergewöhnlichen Art. Wer an Bauernstuben, heimelige Adventsmusik oder traditionelle „Stubnmusi“ denkt, wird sein Weihnachtswunder erleben. Zum Schluss gibt es wieder die Mehlprimeln. Zunächst dreimal mit „Die schöne, wilde Weihnacht!“ am Mittwoch, 12., am Donnerstag, 13. und am Freitag, 14. Dezember. Heuer spielen jedoch Die Mehlprimeln und Duo Virtuoso. Der erste gemeinsame Auftritt mit diesem Programm in Gersthofen war ein Erfolg und wird deshalb im Thaddäus fortgesetzt.

Am Mittwoch, 26. Dezember, gibt es wieder „Nachweihnachtliche Betrachtungen“ von den Mehlprimeln. Ganz im Stil des Duos werden keine Plätzchen aufgetischt, sondern Humor, Spott und viel Musik. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Ausnahme die mit Menü.

Karten gibt es bei Judith Plass-König, Telefon 09099/9665766, Dienstag, Donnerstag von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr oder über Email: karten-thaddaeus@gmx.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen auch im Internet unter kleinkunst-kaisheim.de.

