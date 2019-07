vor 40 Min.

Den Lions Club gibt es seit 45 Jahren

Donauwörth will Zusammenarbeit mit Nördlingen intensivieren. Roth neuer Präsident.

Beim Lions Club Donauwörth hat es gleich zweierlei zu feiern gegeben: Erstens war ein ereignisreiches Jahr unter Präsident Ulrich Roßkopf zu Ende gegangen, in dem die Aktiven viele Spenden sammeln und Hilfen leisten konnten. Zweitens stand ein Jubiläum an: Vor 45 Jahren, am 13. Juli 1974, hatte der Lions Club Donauwörth seine Charterfeier. Folgerichtig war das Übergabemeeting 2019 bestens besucht und von ausgelassener Stimmung geprägt.

Neuer Präsident ist Hans Roth. Er erklärte in seiner Antrittsrede: „Sehr bewusst habe ich mich für folgendes Motto entschieden: Lionistisch aktiv sein, Gemeinschaft pflegen. Denn wir Lions sind durch unsere Arbeit und unsere Aktivitäten in der Region Vorbild dafür, selbst einen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten.“ Für jedermann sichtbar geschieht das bei wiederkehrenden Aktivitäten wie dem Donau-Rieser Adventskalender, dem Stand beim Reichsstraßenfest sowie auf dem romantischen Weihnachtsmarkt. Die Lions helfen aber auch hinter den Kulissen: So unterstützen sie unbürokratisch Schulprojekte, von denen vor allem Kinder aus finanzschwächeren Familien profitieren. Kindern und Eltern in Not greifen Lions auch tatkräftig oder mit Spenden unter die Arme.

Umweltschutz liegt den Lions am Herzen

Auch der Umweltschutz in der Region liegt den Donauwörther Lions am Herzen: Sie pflegen regelmäßig das Biotop im Osterried bei Auchsesheim und legten im Mai, gemeinsam mit dem Leo Club Donauwörth, eine insektenfreundliche Blühwiese in der Parkstadt an. Zudem engagiert sich der Lions Club im Jugendaustausch: Seit 2018 können sich junge Leute, die ein Auslandsjahr planen und soziales Engagement zeigen, um einen Zuschuss für ihre Reise bewerben. „Die Gründer des Lions Club Donauwörth um Hans Vehlow sahen ihre Aufgabe darin, helfend einzugreifen, wo das soziale Netz nicht, nicht rechtzeitig oder nur unzureichend Hilfe leisten konnte“, erinnerte Roth. Das gilt auch heute. Um alle Vorhaben zu meistern, ist eine intakte Gemeinschaft und ein starker Zusammenhalt nötig. Das haben sich Roth und seine Vizepräsidenten, Christian Löffler und Andreas Teicher, auf die Fahnen geschrieben.

Intensive Zusammenarbeit zwischen Lions Donauwörth und Nördlingen

Einen Beitrag dazu kann auch das Miteinander mit dem Lions Club Nördlingen leisten. Die Nördlinger und Donauwörther bauen ihre Freundschaft seit Jahren aus, verriet Roth: „Seit 2016 gibt es die intensive Zusammenarbeit beim Adventskalender, beide Clubs profitieren davon.“ Künftig planen die Nördlinger und Donauwörther gemeinsame Aktivitäten für den guten Zweck, mehr gemeinsame Kulturveranstaltungen und Meetings. „Eine gute Idee“, fanden viele Gäste des Übergabemeetings und signalisierten die Bereitschaft, auch im 46. Jahr des Lions Club Donauwörth engagiert mit anzupacken. (pep)

