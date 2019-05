15.05.2019

Die Gruft öffnet ihre Pforte

Zwei besondere Veranstaltungstermine stehen in den nächsten Tagen an. Teilnahme am Museumstag

Schloss Harburg rüstet sich, um seinen Gästen am Internationalen Museumstag am kommenden Sonntag, 19. Mai, etwas Besonderes bieten zu können. So kann neben dem grundsätzlich prachtvollen Ambiente beispielsweise die Warnecke-Ausstellung (bei regulärem Eintrittspreis in den Burghof) kostenlos von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Ab 14 Uhr gibt es dann ergänzend musikalische Begleitung auf dem Originalflügel des Künstlers.

Die Ausstellung befindet sich in den Räumen des Fürstenbaus und zeigt neben den Gemälden, die der Künstler unter anderem entlang der Romantischen Straße gemalt hat, eine grandiose Aussicht über Harburg und das Wörnitztal.

Und einen weiteren Höhepunkt wird es auf Schloss Harburg geben, allerdings nicht am Museumstag, sondern am Freitag, 24. Mai, um 18.30 Uhr: eine Sonderführung durch die Gruft der Harburg. Dazu öffnet die Schlosskirche St. Michael die Tore dieser Grabstätte.

Jahrzehntelang war sie verschlossen. Doch nachdem das Interesse schon im vergangenen Jahr so groß war, macht die Stiftung auch diesmal eine Besichtigung möglich. Der Historiker Karl-Martin Graß ist ein Kenner der Geschichte und wird über die bewegende Vergangenheit der ältesten evangelischen Kirche der Grafschaft berichten. Dabei verrät er Wissenswertes über die ungewöhnliche Architektur und Baugeschichte, die Reformierung der Schlosskirche und die Grablege der Grafen und Fürsten zu Oettingen-Oettingen, welche 1731 endete. Orgelmusik auf der fast 300 Jahre alten Kirchenorgel begleitet die Besucher, wenn sie sich unterhalb der Kanzel in die Gruft begeben.

Für die Gruftführung wird um Anmeldungen unter 09080/96860 gebeten. Preis pro Erwachsener 9 Euro, Kinder, Schüler und Studenten kosten 6 Euro. Mehr unter www.burg-harburg.de.

