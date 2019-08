vor 17 Min.

Die Herzen der Menschen gewonnen

Pfarrer Anton Maric (Mitte) ist am Sonntag in Bayerdilling verabschiedet worden, wo er 2005 die Pfarreiengemeinschaft übernommen hatte. Mit im Bild sind (von links) Dekan Robert Neuner, Diakon Mathias Biberthaler, Diakon Richard Reißner und Pfarrer Abraham Vanchipura.

Die Pfarrei Bayerdilling verabschiedet Seelsorger Anton Maric. Zur Feier kommend überraschend mehrere Familienmitglieder. Seine Zukunft ist in Nürnberg.

Von Adalbert Riehl

Einen herzlichen Abschied hat die Pfarreiengemeinschaft (PG) Bayerdilling ihrem Seelsorger Anton Maric bereitet. Er feierte in Konzelebration mit Dekan Robert Neuner (Donauwörth) und dem Leiter der PG, Pfarrer Abraham Vanchipura, sowie den Diakonen Mathias Biberthaler und Richard Reißner, den Festgottesdienst in der überfüllten Pfarrkirche „St. Michael“. Dekan Neuner charakterisierte den doppelten Abschied von Pfarrer Maric mit den langen Seelsorgezeiten, denn man blicke auf „40 Jahre Dienst im Weinberg des Herrn und 36 Jahre als Weggefährte in der Pfarreiengemeinschaft“ zurück.

Der Wehmut in den Ansprachen –die Abschiedspredigt hielt Maric selbst – mündete jeweils in der Zuversicht, dass man sich trotz des Umzugs nach Nürnberg wieder begegnen werde. „Seit meiner Priesterweihe war es mir immer – sogar im Laufe der Jahre immer mehr und tiefer – ein Anliegen Seelsorger zu sein“, begann Pfarrer Maric seine Predigt.

Die Sorge, aber auch die Freude, zog sich als „roter Faden“ durch seine Ausführungen. Da war die Sorge, den Anforderungen gerecht zu werden, die Fülle von Terminen zu bewältigen, die rückläufige Teilnahme an den Gottesdiensten. Die andere Seite sei die Freude über die Begegnungen mit den anvertrauten Christen, über treue Mitarbeiter, engagierte Ehrenamtliche und Spendung der Sakramente.

Man muss auch mal neue Wege gehen

Maric hob die unwahrscheinliche Hilfe der eigenen Familie heraus – seine zwei Brüder und fünf weitere Verwandte waren zu seiner Überraschung angereist. In seinen Dank schloss er die Mitbrüder, Freunde, die evangelischen Kolleginnen und Kollegen sowie die politischen Vertreter ein. Fehlen werden ihm vor allem die treuen Gottesdienstbesucher, eigentlich alle Menschen in den Gemeinden, blickte Maric wehmütig in die Zukunft.

Zu seinem Selbstverständnis als Seelsorger gehöre auch die Freiheit: „Es braucht immer auch neue Wege: für jede Generation, für jede Kirche, damit die Vergangenheit uns nicht wie ein Klotz am Bein hängt und am Vorwärtskommen hindert. Diese Freiheit, diese neuen Wege, habe ich versucht mit Ihnen zu gehen“, führte der Seelsorger aus. Geschwisterlichkeit, Gewaltfreiheit und Frieden mögen sich durchsetzen, so Maric, „es liegt alles nur an uns“. Mit anhaltendem Beifall dankten die Gläubigen ihrem Pfarrer.

Den musikalischen Rahmen der Messe setzten der gemeinsame Kirchenchor Holzheim/Münster/Gempfing unter Leitung von Bernd Meyr sowie Monika Braun und Paul Mayr an der Orgel. Abschließend dankte Pfarrer Vanchipura für sieben Jahre des Miteinanders. Maric habe den Beruf aus der Berufung gelebt und geliebt. „Lieber Bruder, ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergeben und Gesundheit“, schloss Vanchipura mit den Worten aus dem 3. Johannesbrief mit Blick auf die neuen Ziele und die etwas geruhsamere Zeit.

Ein guter Hirte und geselliger Gast und Freund

Namens der Pfarrgemeinden dankte Pastoralratsvorsitzender Jürgen Raab (Münster) „für die Jahre bei uns und mit uns“. Er attestierte ihm, ein guter Hirte gewesen zu sein – ob in der Trauer oder bei freudigen Ereignissen. In geselliger Runde habe das herzliche Lachen nie gefehlt und so sei er als Freund und Gast jederzeit willkommen, so Raab, der seine Ausführungen mit einer kurzen Vita von Maric abschloss (siehe Infokasten).

Rains Bürgermeister Gerhard Martin bescheinigte Maric, dass er Verantwortung übernommen und die Herzen der Menschen gewonnen habe, auch wenn nicht jeder mit allem einverstanden gewesen sei. Er sei auch neue Wege gegangen und habe in diesen bleibende Spuren hinterlassen. Martin dankte für die angenehme Zusammenarbeit mit den politischen Gemeinden. Mit den Bürgermeistern Robert Ruttmann (Holzheim) und Gerhard Pfitzmaier (Münster) sowie Zweiten Bürgermeister Peter Specht (Burgheim) waren die Kommunen vollzählig vertreten. Weiter machte Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler seine Aufwartung.

Hatten sich viele Gläubige bereits in den örtlichen Gottesdiensten der Vorwochen von Pfarrer Maric verabschiedet, so machten beim Stehempfang in Bayerdilling hunderte Gäste ihre Aufwartung für den beliebten Seelsorger.

