Die Rainer Feuerwehr bekommt ein neues Gebäude

Es gibt eine gute Nachricht für die Feuerwehr Rain: Der seit Jahren ersehnte Neubau ihres Feuerwehrhauses ist nun genehmigt. Der Stadtrat hat sich quer durch alle Fraktionen einstimmig dafür entschieden. Damit ist die Sanierung des jetzigen, mangelhaften Gebäudes in der Preußenallee vom Tisch.

Und auch ein Grundstück für den Neubau steht schon fest: Im neu erschlossenen Gewerbegebiet an der Neuburger Straße gibt es in der Schlehenstraße einen verfügbaren Bauplatz, der sich in jeder Hinsicht dafür eignet. Er ist gut erreichbar, ausreichend groß, kein Bahnübergang behindert einen Einsatz, niemand kann sich dort durch Lärm belästigt fühlen und bei Einsätzen sind die Feuerwehrleute in Windeseile auf der Umgehungsstraße oder der B16.

Jetzt geht es an die Details

Jetzt soll es an die Details der Planung gehen: Wie soll das Konzept aussehen? Wie viele Flächen soll es wofür geben? Wie viele Stellplätze für Fahrzeuge sind notwendig? Soll ein eigener Bereich für die Jugendfeuerwehr entstehen? – Mit diesen und vielen weiteren Fragen hat sich ab sofort ein Planungsbüro zu befassen. So weit so gut! Zunächst!

m neu entstandenen Gewerbegebiet an der Neuburger Straße gibt es in der Schlehenstraße einen geeigneten Bauplatz für den Neubau eines Feuerwehrhauses. Bild: Barbara Würmseher

Denn der Wermutstropfen bei derartigen Projekten ist oft die Finanzierung. Doch von Kosten in diesem frühen Stadium zu sprechen ist rein spekulativ. Es gibt allerdings eine vorsichtige hausinterne Schätzung, wie Bürgermeister Gerhard Martin in der Stadtratssitzung wissen ließ. Die ist bereits ein paar Jahre alt und lag damals bei drei bis vier Millionen Euro – Minimum. „Das hängt natürlich davon ab, was wir alles hineinpacken müssen“, sagt Martin, der auch darauf hinwies, dass die Kosten für den Abbruch des alten Gebäudes hier mit einberechnet werden müssten.

Die Enge ist das größte Problem

Doch darf man davon ausgehen, dass tatsächlich eine ganze Menge „hineingepackt“ werden soll, um das neue Feuerwehrhaus zukunftsfähig zu gestalten. Eben all das, woran es im jetzigen Gebäude erheblich mangelt, wie das Gutachten eines Ingenieurbüros für Brandschutztechnik und Gefahrenabwehrplanung ergeben hat. An vorderster Stelle gilt es, die drängende Enge zu beheben, die aktuell herrscht.

Am jetzigen Standort an der Preußenallee besteht nämlich ein nicht unerhebliches Gefährdungspotenzial, heißt es in diesem Gutachten. Die Anfahrtssituation für die einrückenden Feuerwehrleute ist kritisch, weil sie sich mit ausfahrenden Feuerwehrautos kreuzen könnten. Eine Absauganlage für Dieselmotoremissionen der Fahrzeuge fehlt. Der Alarmzugang ist unfallträchtig. Die Tore sind überaltert und nicht mehr dicht, sodass Regenwasser eindringt.

Bürgermeister gegen Bedarfsplan

Ein zweiter Rettungsweg aus dem Schulungsraum im Obergeschoss fehlt. Im Bereich der Umkleiden, die im Übrigen keine Geschlechtertrennung erlauben, wird die Situation als risikoträchtig eingestuft. Und, und, und. Mit anderen Worten: Das jetzige Feuerwehrhaus ist vor allem zu eng, wird aber auch sonst den zeitgemäßen Anforderungen nicht mehr gerecht.

Um herauszufinden, was genau die Anforderungen sind, regte Oberpeichings Ortssprecher Johannes Schachaneder an, einen Feuerwehr-Bedarfsplan zu erstellen. Damit hätte der Stadtrat eine sachlich fundierte Grundlage für die konkrete Planung. Zudem, so ein weiterer Aspekt Schachaneders, wäre es an der Zeit die Ausstattung der kleinen Wehren zu überdenken. Auch Stadtrat Josef Gawlik (WVRST) schloss sich dieser Ansicht an.

Bürgermeister Martin hält allerdings wenig von einem Bedarfsplan. Schließlich seien, wie er sagte, die Aufgaben der Kernstadt-Feuerwehr klar. Die Ausstattung der Stadtteil-Wehren aber solle man nicht verknüpfen mit dem Neubau der Rainer Wehr.

Mehrere Einrichtungen in einem Gebäude

Weitere Überlegungen, die in der Stadtratsdiskussion zur Sprache kamen, bezogen sich beispielsweise auf mögliche Synergie-Effekte, die entstehen würden, wenn man mehrere Einrichtungen in einem Gebäude unterbringen würde. So sprachen sich Wolfgang Janson (JBU), Josef Gawlik, Erhard Sandmeir (PWG) und Johannes Schachaneder dafür aus, in einem Neubau mit der Feuerwehr zugleich auch Bauhof und eventuell Rettungswache mit zu integrieren.

