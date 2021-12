Alleinstellungsmerkmal in der Region: Boulderhalle in Donauwörth eröffnet

Der Anbau an die bisherige Kletterhalle am Stauferpark ist eröffnet worden. Die Donauwörther Sektion des DAV und die Stadt betreiben die Boulderhalle gemeinsam.

Eine im Umkreis einmalige Einrichtung ist jetzt nach mehreren Jahren Planungs- und Bauphase eröffnet worden: Der neue Boulderbereich in der Kletterhalle im Stauferpark soll das Klettern für eine breite Nutzerschaft möglich machen. Dementsprechend freuten sich die Vertreter der Stadt Donauwörth, des Donauwörther Alpenvereins und die Klettergemeinschaft in Stadt und Umgebung über das neue Angebot.

Zur Eröffnung vor Ort waren Oberbürgermeister Jürgen Sorré sowie als Vertreter des Alpenvereins Projektleiter Michael Hesselt, der Ehrenvorsitzende Stefan Leinfelder und die Vorsitzende Claudia Reichenbacher. „Die große Eröffnungsfeier mit Spendern und Sponsoren, Vereinsmitgliedern, Stadtrat und Tag der offenen Tür mussten wir aufgrund der derzeitigen Corona-Lage leider absagen”, so Claudia Reichenbacher. Sie wird 2022 nachgeholt werden, voraussichtlich im Mai.

Aktuell gilt in der Boulderhalle in Donauwörth die 2G-plus-Regel

Kletter- und Boulderhalle sind derzeit geöffnet, aktuell gilt die 2G-plus-Regelung. Unter der Woche tagsüber organisiert die Stadt Donauwörth den Betrieb; dann nutzen beispielsweise Schulen die Halle. „Der Boulderbereich schafft durch den Wegfall der Seilsicherung ganz neue Nutzungsmöglichkeiten, zum Beispiel für unsere Schulen, die Mittagsbetreuungen oder auch für das therapeutische Klettern. Das sehen wir als absolute Bereicherung für Donauwörth”, so das Resümee von Jürgen Sorré.

Am Wochenende sowie von 16 bis 22 Uhr unter der Woche ist die Halle für die Öffentlichkeit zugänglich. Um den Betrieb kümmert sich in dieser Zeit der Donauwörther Alpenverein. Regelmäßig werden Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Auch Kindergeburtstage können in der Halle gefeiert werden. Eine Mitgliedschaft im Alpenverein ist für die Nutzung und die Teilnahme an den Kursen nicht notwendig.

Neues Angebot des Alpenvereins: Beim Bouldern klettert man ohne Seil

Im Gegensatz zum Seilklettern, auf das die Halle bisher ausgelegt war, wird beim Bouldern ohne Seil geklettert. Denn aus der Wandhöhe von etwa vier Metern kann man noch gut abspringen; weiche Matten am Boden federn und bieten Schutz. Um am Seil zu klettern, ist entsprechendes Wissen über Sicherungstechniken notwendig, außerdem ein Sicherungspartner. Beides benötigt man beim Bouldern nicht.

Um sich an der Wand auszuprobieren, reichen Sportklamotten und ein Paar spezielle Schuhe, die man in der Halle auch leihen kann. „Das macht den Einstieg ins Klettern für Anfänger sehr einfach”, erklärt Michael Schleier, beim Donauwörther Alpenverein Mitglied der Kletterhallen-Leitung. Bouldern sei aber keineswegs nur für Anfänger geeignet, ganz im Gegenteil. Seit den Sommerspielen 2021 in Tokio ist die Disziplin sogar olympisch.

„Viele Boulder-Begeisterte aus unserem Einzugsgebiet konnten die Eröffnung kaum erwarten. Bisher mussten sie für die nächste Boulderhalle bis nach Augsburg fahren”, so Schleier. Der Anbau ergänze die bisherige Kletterhalle perfekt. Diese erfreut sich schon seit fast zehn Jahren größter Beliebtheit in Donauwörth und Umgebung. Vor der Corona-Pandemie kamen jährlich knapp 9000 Kletterer. (AZ)