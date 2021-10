Boulderhalle in Donauwörth: Termin für Eröffnung steht

Plus In der Kletterhalle des Alpenvereins Donauwörth wird mit Hochdruck gearbeitet: Der Verein ist überzeugt, dass die neue Boulderhalle viele Besucher anziehen wird.

Die kantigen Felsen sind montiert, nur die typischen bunten Knubbel fehlen noch im Stauferpark. Doch unschwer lässt sich erkennen: Der neue Boulderbereich in der Kletterhalle des Donauwörther Alpenvereins nimmt Kontur an. Die neue Einrichtung sei insbesondere jetzt, nach fast eineinhalb Jahren Stillstand wegen Corona, von immenser Bedeutung, sagt Michael Schleier vom DAV Donauwörth.