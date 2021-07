Auto erfasst an Kreisverkehr in Donauwörth eine Radlerin

In Donauwörth ist am Kreisverkehr an der Dillinger Unterführung ein Auto mit einer Radlerin zusammengestoßen. Die 13-Jährige wurde verletzt.

Bei einem Unfall im Bereich des Kreisverkehrs an der Dillinger Unterführung in Donauwörth hat ein Auto eine Radlerin erfasst. Eine 13-jährige überquerte laut Polizei gegen 12.20 Uhr auf ihrem Mountainbike den Fußgängerüberweg am Kreisel in östliche Richtung und folgte ihrer vorausfahrenden Freundin. Zur gleichen Zeit verließ ein 63-Jähriger mit seinem Pkw aus der Dillinger Straße kommend den Kreisverkehr und hielt vor dem Fußgängerüberweg an, um die erste Radlerin passieren zu lassen. Der 63-jährige rechnete nicht mit der folgenden 13-Jährigen und erfasste beim Anfahren mit der Front des Wagens das Vorderrad des Fahrrads.

Die Schülerin kam zu Fall und zog sich eine Schürfwunde am rechten Unterarm sowie eine Prellung am rechten Oberschenkel zu. Die Verletzte begab sich mit ihrer Mutter selbstständig in ärztliche Behandlung. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. (dz)