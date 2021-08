Auto in Donauwörth mit drei Kennzeichen unterwegs

Ein Streich eines Unbekannten hat der Polizei Donauwörth viel Ermittlungsarbeit beschert. Wie kommt ein Auto zu drei Kennzeichen?

Ein kurioser Fall hat die Beamten der Polizei Donauwörth beschäftigt. Denn ein Donauwörther aus der Nürnberger Straße meldete sich bei der Inspektion, dass ein vor seinem Haus parkendes Auto zwei unterschiedliche Kennzeichen habe. Die Beamten machten sich auf den Weg, doch als sie ankamen, war nur noch das Nummernschild auf der Straße.

Beim Wegfahren war dieses wohl vom Auto abgefallen. Die daraufhin getätigten Ermittlungen brachten folgendes kurioses Ergebnis. Das abgefallene, entstempelte Kennzeichen wurde wohl ursprünglich zur Kennzeichnung eines Parkplatzes in einem Parkhaus verwendet. Irgendein „Komiker“ - so die Polizei in ihrem Bericht - hat dieses Kennzeichen entfernt und mit Panzertape über das vordere Kennzeichen eines daneben geparkten Wagens geklebt.

Mit Panzertape das Kennzeichen an fremdes Auto in Donauwörth geklebt

Dieser Autofahrer hat dies beim Ausfahren aus dem Parkhaus überhaupt nicht bemerkt und so kam es zum Auto mit zwei verschiedenen, eigentlich drei Kennzeichen.

Die Polizei Donauwörth bittet darum, solche Streiche, die nur viel Arbeit machen und uns evtl. von dringenderen Einsätzen abhalten doch bitte zu unterlasen.