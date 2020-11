vor 35 Min.

Donauwörth: Autofahrer beschädigt Pkw und geht dann einkaufen

Zeugen haben eine Fahrerflucht auf einem Parkplatz in Donauwörth verhindert.

Ein 30-Jähriger hat beim Einparken an der Donau-Meile in Donauwörth ein abgestelltes Auto beschädigt. Nach der Kollision ging er einfach einkaufen. Doch es gab Zeugen.

Aufmerksame Zeugen haben am Dienstagnachmittag in Donauwörth eine Unfallflucht verhindert. Das teilt die Polizei mit. Um 17.55 Uhr krachte ein 30-Jähriger beim Einparken auf der Parkfläche der Donau-Meile in der Dillinger Straße mit der rechten, vorderen Stoßstangenseite seines Wagens gegen die hintere, linke Fahrzeugseite eines nebenan abgestellten Autos. Dadurch verursachte er einen geschätzten Schaden von etwa 800 Euro.

Unfall auf Parkplatz der Donau-Meile: Zeugen halten Verursacher auf

Der Verursacher stieg den Beamten zufolge nach der Kollision aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete die Anstoßstelle. Anschließend ging er in die Donau-Meile um dort einzukaufen. Als er zurückkam, wollte der Mann in sein Auto steigen und wegfahren.

Durch eine Zeugin und die Geschädigte wurde er allerdings auf den Unfall hingewiesen und aufgefordert, bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort zu bleiben. Eine Streife der Inspektion Donauwörth nahm eine Anzeige gegen den 30-Jährigen wegen Verdachts auf Unfallflucht auf. (dz)

