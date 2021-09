Donauwörth

vor 16 Min.

Barbara Clear in Donauwörth: Ein Energiebündel voll Klang, Rhythmus und Farben

Plus Die Künstlerin Barbara Clear zeigt sich im Donauwörther Zeughaus von gleich zwei Seiten: Einmal ist sie die bekannte Musikerin, zum anderen die Malerin, die stilistisch über einige Facetten verfügt.

Von Barbara Würmseher

Barbara Clear (geborene Klier) ist ein kleines Persönchen, optisch unaufdringlich und auf eine liebenswürdige Weise normal. Auf der Straße würde man sie in einem Strom von Menschen vielleicht gar nicht weiter bemerken. Doch so unprätentiös die 57-Jährige auf den ersten Blick auch scheinen mag, so präsent, so strahlend ist sie, sobald sie auf der Bühne steht. Wenn ihre klare, kernige Stimme voller warmem Timbre mit der Gitarre zu einer Einheit verschmilzt, dann zieht Barbara Clear mit ihrem Charisma das Publikum in ihren Bann.

