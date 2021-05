Donauwörth

09:45 Uhr

Donauwörth: Eingeschaltete Herdplatte löst größeren Einsatz aus

Ein Mann vergisst in seiner Wohnung in Donauwörth Einkäufe auf der eingeschalteten Herdplatte. Die Polizei und die Feuerwehr rücken an.

Eine eingeschaltete Herdplatte in der Dillinger Straße in Donauwörth hat am Samstag einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein aufmerksamer Bürger sah um 17.50 Uhr von der Straße aus eine leichte Rauchentwicklung aus einem Zimmer im Atrium. Außerdem schlug anscheinend auch ein Rauchmelder an. Die Polizei und 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth stellten schließlich fest, dass 25-jähriger Mann, der dort ein Zimmer gemietet hat, eine Herdplatte vergaß auszuschalten und daher die darauf abgelegten Einkäufe leicht anbrannten. Der Sachschaden beläuft sich nur auf etwa fünf Euro, so die Gesetzeshüter. Die angesengten Teile wurden von der Feuerwehr im Waschbecken „gelöscht“. Es entstand weder Gebäude- und Personenschaden.

Themen folgen